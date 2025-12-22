أستراليا: نقل منفذ عملية بونداي إلى السجن وكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم

كشفت الشرطة أن المتهمين بتنفيذ إطلاق النار الدامي، وهما نافيد أكرم ووالده ساجد أكرم، خضعا لتدريبات في مناطق ريفية داخل أستراليا قبل تنفيذ الهجوم، وفق ما ورد في وثائق القضية.

أعلنت الشرطة الأسترالية، الإثنين، نقل المشتبه بإطلاقه النار في حادثة بونداي الأسبوع الماضي من المستشفى إلى السجن، بعد أن كان يتلقى العلاج تحت حراسة مشددة.

وأفادت بأن نافيد أكرم (24 عاما) وجهت إليه عدة تهم خطيرة، من بينها تهم تتعلق بالإرهاب وارتكاب 15 جريمة قتل.

وفي سياق متصل، كشفت الشرطة أن المتهمين بتنفيذ إطلاق النار الدامي، وهما نافيد أكرم ووالده ساجد أكرم، خضعا لتدريبات في مناطق ريفية داخل أستراليا قبل تنفيذ الهجوم، وفق ما ورد في وثائق القضية.

كما أظهرت الوثائق أن الأب والابن قاما برحلة استطلاعية إلى شاطئ بونداي قبل أيام قليلة من وقوع الهجوم.

وأشارت الشرطة أيضا إلى أن المتهمين سجلا مقطع فيديو قبل تنفيذ العملية، عبرا فيه عن دوافعهما، بحسب وثائق قضائية نشرت الإثنين.

وذكرت أن التسجيل عثر عليه في هاتف أحد المتهمين، وتضمن مشاهد لهما أثناء تلاوة آيات من القرآن الكريم والتحدث عن أسباب الهجوم، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

وجدد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، التأكيد على أن بلاده لن تسمح للإرهابيين المتأثرين بفكر تنظيم الدولة بالانتصار أو تقسيم المجتمع الأسترالي.

وشدد ألبانيزي على أن الحكومة ستسعى إلى سن قوانين أكثر صرامة لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف، مؤكداً أن الحفاظ على التماسك المجتمعي يمثل أولوية قصوى في مواجهة هذه التهديدات.

وكان ألبانيزي قد تعهّد، الخميس الماضي، بشن حملة ضد "الكراهية والانقسام والتطرف"، مؤكدا في مؤتمر صحافي أن الأستراليين "مصدومون وغاضبون"، ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة هذه "الآفة الشريرة".

وتوعد ألبانيزي الدعاة المتطرفين ومن ينشرون الكراهية بإجراءات قد تشمل إلغاء التأشيرات لمن يشكلون تهديدًا للمجتمع.