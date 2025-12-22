إيران: البرنامج الصاروخي للدفاع عن النفس وردع أي هجوم وليس محل تفاوض

قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران، إن "برنامج الصواريخ الإيرانية صُمم للدفاع عن الأراضي الإيرانية، لا ليكون محلّ تفاوض".

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الصواريخ التي تصممها إيران هدفها الدفاع عن النفس وردع أي هجوم، مشدّدة على أن برنامجها الصاروخي "ليس محلّ تفاوض"، في وقت يصف مسؤولون إسرائيليون هذه الصواريخ بأنها مصدر تهديد.

وأوردت وكالة أنباء "فارس" الإثنين، أن إيران أجرت اليوم تجارب صاروخية في عدة مناطق بالبلاد، من بينها في مدن خرم آباد ومهاباد وأصفهان وطهران ومشهد؛ وفي وقت لاحق نفت مصادر إيرانية مطلعة صحة الأنباء المتداولة عن اختبار صاروخي؛ بحسب ما نقل عنها "التلفزيون الإيراني".

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران، إن "برنامج الصواريخ الإيرانية صُمم للدفاع عن الأراضي الإيرانية، لا ليكون محلّ تفاوض".

وأضاف "بالتالي، فإن القدرات الدفاعية الإيرانية المصممة لردع أي معتد، ليست مطروحة للنقاش".

وتعرب الولايات المتحدة عن قلقها من تقدم برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتتهم إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط لا سيما وأن إسرائيل تقع تحت مدى هذه الصواريخ.

وبحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية، يتخوف المسؤولون الأميركيون أكثر فأكثر من توسع البرنامج الصاروخي الإيراني. ونقلت الشبكة السبت عن مصادر لم تسمّها أن مسؤولين يستعدون لإعلام الرئيس دونالد ترامب "بالخيارات المتاحة لشنّ هجوم جديد" على إيران.

ومن المقرر أن يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة في التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري، للقاء ترامب، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم مكتبه مطلع الشهر.

وفي حزيران/يونيو الماضي، تواجهت إسرائيل وإيران في حرب امتدت 12 يوما، بعدما شنّت إسرائيل هجوما على مواقع عسكرية ونووية ومناطق سكنية أيضا في الجمهورية الإسلامية.

وأسفرت تلك الغارات والضربات عن مقتل نحو ألف شخص في إيران، بحسب السلطات.

وشاركت الولايات المتحدة في الهجوم مستهدفة مواقع نووية إيرانية.

في المقابل، أقرت إسرائيل بتعرض أراضيها لأكثر من خمسين إصابة بصواريخ إيرانية، أسفرت عن مقتل 28 شخصا.

وتمتلك إيران، الخاضعة لعقوبات قاسية، ترسانة من الأسلحة المصنوعة محليا، من الدفاعات الجوية والصواريخ وصولا إلى الطائرات المسيّرة.