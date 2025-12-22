مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار سيارة بموسكو والتحقيق بتورط أوكرانيا

أشارت لجنة التحقيق إلى أنّ إحدى الفرضيات التي يتم النظر بها تورّط "الاستخبارات الأوكرانية" بالحادث.

قُتل جنرال في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي في انفجار سيارة في جنوب موسكو صباح اليوم الإثنين، على ما أعلنت لجنة التحقيق، مشيرة إلى أنها تحقق في احتمال تورط أوكرانيا في الحادث.

وأفادت اللجنة في بيان بفتح تحقيق في "جريمة قتل" رئيس قسم التدريب العملياتي في هيئة الأركان الجنرال فانيل سارفاروف.

وأشارت إلى أنّ إحدى الفرضيات التي يتم النظر بها تورّط "الاستخبارات الأوكرانية" بالحادث.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وُجهت إلى كييف اتهامات متكررة بتنفيذ هجمات ضد شخصيات روسية ومسؤولين عسكريين، سواء داخل روسيا أو في المناطق التي تحتلها موسكو في أوكرانيا.

وفي آب/أغسطس 2022، أدى انفجار سيارة إلى مقتل داريا دوغينا ابنة المفكّر القومي المتطرّف والمؤيّد للكرملين ألكسندر دوغين. وفي نيسان/أبريل 2023، قُتل المدون العسكري الروسي مكسيم فومين بانفجار تمثال صغير في مقهى بمدينة سانت بطرسبورغ.

وقُتل نائب رئيس الإدارة العامّة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الروسية الجنرال ياروسلاف موسكاليك بانفجار سيارة قرب موسكو في نيسان/ أبريل الفائت.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف، في انفجار دراجة كهربائية مركونة قرب مبنى كان يقيم فيه في موسكو، في عملية اغتيال أعلن جهاز الأمن الأوكراني مسؤوليته عنها.

وقالت السلطات في منطقة كراسنودار الروسية اليوم الإثنين، إن أضرارا لحقت بسفينتين ورصيفين بحريين فضلا عن اندلاع نيران في قرية على ساحل البحر الأسود بالمنطقة جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وقالت قيادة العمليات في منطقة كراسنودار على تطبيق "تليغرام"، إنه تم إجلاء جميع أفراد أطقم السفن في مرفأ فولنا على البحر الأسود بأمان.

وذكرت السلطات أن الأضرار أدت إلى انتشار حريق على مساحة تصل إلى 1500 متر مربع.

وتشن أوكرانيا ضربات متكررة بالمسيرات على منطقة كراسنودار مستهدفة مصافي النفط ومستودعات الوقود والموانئ والمطارات.

وتتمتع المنطقة المطلة على البحر الأسود بأهمية حيوية لصادرات الطاقة الروسية وإمداداتها اللوجستية العسكرية إذ أنها متاخمة لشبه جزيرة القرم، لكنها توجد ضمن نطاق استهداف الطائرات المسيرة من جنوب أوكرانيا.

وتقع قرية فولنا بالقرب من جسر القرم الممتد فوق مضيق كيرتش والذي يعد شريانا رئيسيا للقوات الروسية كونه يربط البر الرئيسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.