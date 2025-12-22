"عنصر التفتيش بكامله لم يعد يعمل": تحديات جديدة أمام الحدّ من التسلّح النووي العالمي في عام 2026

في العام 2025، أدّت أحداث عدة إلى زعزعة المشهد النووي العالمي، من أبرزها الضربات التي نفّذتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية، واختبار روسيا صاروخ كروز "بوريفستنيك" الذي يعمل بالطاقة النووية، وتلويح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإمكانية استئناف التجارب النووية.

يواجه الإطار القانوني الدولي للحد من الأسلحة النووية المزيد من التحديات في سنة 2026، تبدأ بغياب ضوابط إضافية تُسهم في تجنّب أزمة نووية، ولا تنتهي بتغيّر المشهد النووي العالمي مع دخول عناصر وقوى جديدة عليه.

يشهد النصف الأول من السنة المقبلة حدثين رئيسيين، يتمثل الأول في انتهاء العمل بمعاهدة "نيوستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا في الخامس من شباط/ فبراير، بينما يتمثّل الحدث الثاني في مؤتمر المراجعة (RevCon) لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) الذي تستضيفه نيويورك في نيسان/ أبريل.

ويهدف مؤتمر المراجعة الذي يُعقد كل أربع إلى خمس سنوات إلى الحفاظ على المعاهدة التي تشكّل حجر الزاوية في الأمن النووي العالمي. ولكن خلال الدورتين الأخيرتين، فشلت الدول الـ191 الموقعة على المعاهدة في الاتفاق على وثيقة نهائية، وهو ما يتوقع خبراء حدوثه في نيسان/ أبريل أيضا.

وفي مؤتمر عبر الإنترنت نظمته الأمم المتحدة في بداية نيسان/ أبريل، قالت رئيسة مؤسسة "نشرة علماء الذرة" غير الربحية المعنية بالأمن العالمي ومقرّها الولايات المتحدة، ألكسندرا بيل: "أعتقد أنّه سيكون مؤتمرا صعبا".

وأضافت أنه "في ما يتعلق بالوضع الحالي وآفاق المستقبل القريب لهيكلية الحد من التسلّح النووي، فإنّ الأمور قاتمة".

جانب من عرض عسكريّ صيني ضخم في بكّين (Getty Images)

من جانبه، أعرب مدير مركز دراسات الطاقة والأمن الروسي (CENESS)، أنتون خلوبكوف، عن وجهة نظر مباشرة أكثر، إذ قال "نحن على وشك التفكيك الكامل تقريبا لبنية الحد من التسلّح" النووي.

وأضاف أنه "يجب أن نكون واقعيين في الظروف الحالية. في أفضل الأحوال، أعتقد أنه يجب علينا محاولة الحفاظ على ما لدينا".

إجراءات حماية متداعية

وفي هذا السياق، رأت إيمانويل ميتر من مؤسسة الأبحاث الإستراتيجية الفرنسية (FRS)، أنّ "بنية الحدّ من التسلّح تنهار".

ويتمثّل أحد التحديات الرئيسية على هذا الصعيد في التحوّلات التي تشهدها العلاقات الدولية.

عرض لقاء الرئيسين الروسيّ والصينيّ (Getty Images)

فقد بُنيت منظومة السيطرة على الأسلحة النووية على مدى عقود، على محور قوامه موسكو وواشنطن، غير أنّ القوة المتنامية لبكين والتقدم التكنولوجي السريع، غيّرا المشهد الدولي، الذي أصبح في الوقت ذاته أكثر توترا.

وقالت هوا هان من جامعة بكين، إنّ "الترابط المتزايد بين القوى النووية والتقليدية وظهور تكنولوجيات من شأنها قلب الموازين (مثل نظام القبة الذهبية الأميركي، والأسلحة فرط الصوتية الجديدة)، حوّل الردع النووي التقليدي إلى مفهوم متعدد المجالات، خصوصا في عالم متعدد الأقطاب".

واستنادا إلى مقتطفات من محضر اجتماع عقده المركز الباكستاني للدراسات الإستراتيجية الدولية في نيسان/ أبريل، أضافت أنّ "هذا التكوين الثلاثي يُدخِل تعقيدات تتجاوز بكثير النموذج الثنائي الذي كان سائدا في حقبة الحرب الباردة. كما أنّ زيادة التعاون بين الصين وروسيا يزيد من تعقيدات حسابات الردع، خصوصا في مسرحَيّ النزاع الرئيسيين، أي أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ومن النتائج المحتملة لتغيّر المشهد، انتهاء العمل بمعاهدة "نيوستارت"، التي تضع سقفا للأسلحة، وتتضمّن أنظمة تفتيش.

من جانبها، أشارت ميتر إلى أن "عنصر التفتيش بكامله لم يعد يعمل... الإشعارات عند تحريك صاروخ وما إلى ذلك، كلّها اختفت. ما تبقى هو الالتزام الطوعي بالبقاء ضمن الحدود المتفق عليها".

"حلول جماعية"

ويقول روبرت بيترز من مركز "هيريتاج فاوندايش" (Heritage Foundation)، إنّ السماح بانتهاء صلاحية معاهدة نيوستارت، "يصب في المصلحة الأميركية"، ويعكس موقف جزء كبير من المجتمع الإستراتيجي الأميركي، الذي يحبّذ عدم ربط واشنطن بموسكو وحدها.

محتجّون ضدّ سياسة واشنطن وبيونغيانغ بشأن التسلّح (Getty Images)

وحتى الآن، رفضت بكين التي تملك عددا أقل من الأسلحة حاليا، الانخراط في محادثات ثلاثية لنزع السلاح.

وقال بيترز في فعالية عبر الإنترنت، نظمها أخيرا المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، إنّ "الصين هي أسرع قوة نووية نموّا على هذا الكوكب. إنها تبني مئة رأس حربي جديد سنويا، ولديها الآن عدد من صوامع الصواريخ العابرة للقارات، أكثر مما لدى الولايات المتحدة من صوامع صواريخ مينتيمان III".

وأضاف أنّ معاهدة "نيوستارت لا تفعل شيئا لمعالجة" هذه المسألة.

مع ذلك، قالت ميتر إنّ انتهاء صلاحية المعاهدة لا يعني أنّ العالم يجب أن يتوقع عواقب وخيمة في اليوم التالي، بمجرد حلول السادس من شباط/ فبراير.

وأشارت إلى أنّه في واشنطن وموسكو "هناك معوّقات" ستؤدي إلى إبطاء أي عملية تحشيد للأسلحة.

فنيّون روس داخل مبنى في محطة بوشهر النووية بمدينة بوشهر الساحلية الإيرانية (Getty Images)

وأضافت أن عدم وجود وثيقة نهائية من لجنة المراجعة التي ستُعقد في نيويورك، لن يتسبّب في "عواقب فورية أو ضارّة".

ولكنها حذّرت من أنّ تراجع الضوابط قد يترك العالم بدون أدوات دبلوماسية لحلّ التوترات.

وقالت إنه "كلما تراجعت فعالية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، صار من الصعب التوصل إلى حلول جماعية في حالة حدوث أزمة".