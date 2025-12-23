اعتقال الناشطة السويدية غريتا تونبرغ في تظاهرة داعمة للفلسطينيين بلندن

اعتقلت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ أثناء مشاركتها في تظاهرة بلندن دعما للمعتقلين المضربين عن الطعام بعد اتهامهم بدعم مجموعة "بالستاين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين.

اعتقلت شرطة لندن اليوم الثلاثاء، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ خلال تظاهرة داعمة لمضربين عن الطعام تأييدا للفلسطينيين؛ بحسب ما كشفت مجموعة معنية بهذه القضية.

وجاء في بيان صدر عن مجموعة "سجناء من أجل فلسطين" (Prisoners For Palestine)، أن "غريتا تونبرغ أوقفت بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال تظاهرة" للمجموعة.

وقد اعتقل هؤلاء السجناء بتهم من بينها دعم مجموعة "بالستاين أكشن" المحظورة. وكانت تونبرغ ترفع لافتة كتب عليها "أؤيد سجناء ’بالستاين أكشن’ وأرفض الإبادة الجماعية".

وذكر متحدث باسم مدينة لندن أن الشرطة احتجزت اثنين آخرين بتهمة إلقاء طلاء أحمر على أحد المباني.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان "بعد فترة وجيزة، جاءت امرأة تبلغ من العمر 22 عاما إلى الموقع... وألقينا القبض عليها لرفعها (لافتة) تدعم منظمة محظورة (حركة بالستاين أكشن)، وهو ما يخالف المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000".

وقالت جماعة (ديفيند آور جوريز) إنها استهدفت المبنى لأن شركة التأمين التي تستخدمه تقدم خدمات للفرع البريطاني لشركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية للصناعات العسكرية.

وسبق أن شاركت الناشطة غريتا تونبرغ في "أسطول الصمود" على متن سفينة "مادلين" التي كانت في طريقها إلى غزة بهدف كسر الحصار عن القطاع في حزيران/ يونيو، قبل أن يتم اعتقالها ومجموعة من النشطاء المتضامنين مع الفلسطينيين ضد حرب الإبادة على غزة، ثم جرى ترحيلهم.