ترامب يطلق مشروع "أضخم سفينة حربية في التاريخ"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامبـ عن إطلاق مشروع لبناء طراز جديد من السفن الحربية، يتضمن "أكبر سفينة بنيت في تاريخ العالم".

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده ترامب في مقر إقامته بولاية فلوريدا، الإثنين، حيث كشف أن المشروع سينطلق ببناء سفينتين حربيتين جديدتين كليا، ستكونان "أقوى وأكبر وأسرع 100 مرة من أي بارجة سابقة".

وأوضح أن هذه السفينة ستصبح "أكبر سفينة بنيت في التاريخ على الإطلاق".

وأشار ترامب إلى أن البحرية الأميركية تعمل حاليا على تصنيع 15 غواصة و3 حاملات طائرات، وأن المشروع سيشمل لاحقا بناء ما بين 20 إلى 25 سفينة جديدة. وقدر أن يستغرق بناء السفينتين الأوليين نحو عامين ونصف.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الفئة الجديدة من السفن ستضم في البداية 10 قطع، لتصل تدريجيا إلى نحو 25 سفينة، مجهزة بمدافع ليزر وقدرة على حمل أسلحة فرط صوتية ونووية.

وأكد رغبته بالمشاركة شخصيا في تصميم السفن نظرا لاهتمامه بـ"الجماليات"، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع توجيه رسالة قوية "للجميع وليس للصين فقط".

وأوضح ترامب أن فكرة بناء هذه السفن تعود إلى ولايته الأولى، عندما تساءل "لماذا لا نبني سفنا حربية كما كنا نفعل سابقا؟".

ويأتي المشروع بعد إقرار الكونغرس الأميركي قانونا للدفاع بموازنة سنوية تتجاوز 900 مليار دولار، وكشف البحرية الأميركية مؤخرا عن مشروع لسفينة عسكرية صغيرة باسم "إف إف إكس".

وتهدف البحرية الأميركية إلى إطلاق أولى هذه السفن في عام 2028، في وقت تمتلك فيه الولايات المتحدة قوة بحرية تتفوق على الصين، التي تسعى أيضا إلى تحديث قواتها البحرية بسرعة، حيث وضعت بكين حاملة طائرات ثالثة مزودة بنظام إقلاع كهرومغناطيسي، فيما يتردد أن الرابعة قيد الإنشاء.