غارات روسية على أوكرانيا وانقطاعات بالكهرباء وبولندا تتأهب عند الحدود

تأتي عمليات القصف غداة مقتل الجنرال فانيل سارفاروف في انفجار سيارته في موسكو، وهو ثالث اغتيال لضابط عسكري روسي رفيع المستوى في غضون ما يزيد قليلا عن عام.

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء عن انقطاع التيار الكهربائي في العديد من مناطق البلاد، عقب ضربات روسية استهدفت بنيتها التحتية، وهو ما دفع طائرات بولندية للتحليق في أجواء بلادها لتأمين مجالها الجوي.

وقالت وزارة الطاقة عبر تطبيق "تلغرام"، إنّ "روسيا تهاجم مجددا بنيتنا التحتية للطاقة. ونتيجة لذلك، بدأت انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في العديد من المناطق في أوكرانيا".

ومن جانبها، تحدثت الشركة المشغلة "يوكرينيرغو" عن "هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة"، موضحة أنّ أعمال إصلاح ستبدأ بمجرّد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

ومساء الإثنين، أفادت السلطات في أوديسا بأنّ هجوما بمسيّرات روسية ألحق أضرارا بالبنى التحتية للميناء وسفينة مدنية، في وقت تتصاعد الضربات في منطقة البحر الأسود الإستراتيجية في الأسابيع الأخيرة.

وتشنّ روسيا ضربات على أوكرانيا كل ليلة تقريبا، مستهدفة بشكل خاص البنى التحتية للطاقة، خصوصا خلال فصل الشتاء.

وتأتي الانقطاعات الجديدة في التيار الكهربائي في وقت تشهد أوكرانيا درجات حرارة تلامس الصفر، أو حتى أقل من درجة التجمّد في معظم أنحاء البلاد.

وحوالي الساعة 6:30 بتوقيت غرينيتش، شملت الإنذارات من غارات جوية الأراضي الأوكرانية بأكملها، وفقا لخريطة نشرتها السلطات على الإنترنت.

وطوال الليل، حذر الجيش الأوكراني من هجمات متكررة بمسيرات وصواريخ كروز على العديد من المناطق، بما في ذلك في الغرب بعيدا من الجبهة.

وأعلنت وارسو صباح الثلاثاء، أن سلاح الجو "البولندي والحليف (في إشارة الى حلف شمال الأطلسي)" وضع في حالة تأهّب، وحلّقت مقاتلات في أجواء البلاد كإجراء وقائي على خلفية الضربات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

ويتم تفعيل هذا الإجراء بانتظام عندما تستهدف الضربات المناطق الأوكرانية الغربية القريبة من الحدود البولندية.

ولم تعلّق كييف على عملية الاغتيال.

كما تأتي الضربات الروسية في وقت تسارعت المحادثات الهادفة إلى تسوية النزاع، بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من دون أن تسفر عن نتائج ملموسة رغم سلسلة اللقاءات التي عُقدت في ميامي خلال نهاية الأسبوع.

وفي خطابه اليومي مساء الإثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ مفاوضيه سيبلّغونه لدى عودتهم الثلاثاء من ولاية فلوريدا الأميركية، بالنتائج المفصّلة لهذه النقاشات.

وأشار إلى أنّ المفاوضين "قاموا بالكثير من العمل، خصوصا بشأن الوثائق المتعلّقة بالضمانات الأمنية" التي سيتم تقديمها لكييف في حال التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية الحرب التي اندلعت في شباط/فبراير 2022.