أميركا تواصل عملياتها بالمحيط الهادئ وتصعيد للتصريحات بين ترامب ومادورو

رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، داعيا إياه إلى التركيز على القضايا الداخلية في الولايات المتحدة بدل توجيه التهديدات إلى كاراكاس.

وقال مادورو، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إن من الأفضل لترامب أن يهتم بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلاده، متسائلًا عن أسباب تخصيصه معظم خطاباته وتصريحاته لفنزويلا، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من أزمات تتعلق بالسكن وتوفير فرص العمل.

وأضاف مادورو أن من غير المعقول، برأيه، أن ينشغل الرئيس الأميركي إلى هذا الحد بفنزويلا، مؤكدا أن كل دولة يجب أن تهتم بشؤونها الداخلية.

وتابع قائلا إنه في حال تحدث مع ترامب مجددا، فسيطالبه بالتركيز على شؤون بلاده، مشددا على أن فنزويلا تدير قضاياها بنفسها.

وجاءت تصريحات مادورو في أعقاب إعلان الولايات المتحدة فرض حصار بحري يستهدف ناقلات نفط تعتبرها خاضعة للعقوبات المفروضة على فنزويلا، واحتجاز سفينتين للاشتباه في نقلهما نفطا فنزويليا مخالفا لتلك العقوبات.

كما طاردت واشنطن ناقلة نفط في البحر الكاريبي دون احتجازها، وفق وسائل إعلام أميركية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي مقتل شخص يشتبه في كونه تاجر مخدرات خلال عملية في شرق المحيط الهادئ، مؤكّدًا عدم إصابة أي من قواته.

وتتهم واشنطن كاراكاس باستخدام عائدات النفط لتمويل أنشطة غير مشروعة، بينما تنفي فنزويلا هذه الاتهامات، معتبرة أن الولايات المتحدة تسعى إلى الإطاحة بحكومة مادورو من أجل السيطرة على احتياطاتها النفطية.