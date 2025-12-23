"صحّتهم على المحك": نشطاء "فلسطين أكشن" المضربون بسجون بريطانيا يتخذون إجراءات قانونية ضد الحكومة

بات بعض المضربين في وضع صحيّ حرج، مع تسجيل حالات فقدان شديد للوزن وإغماء متكرّر، ما استدعى نقل بعضهم إلى المستشفيات، وسط تحذيرات من احتمال حدوث أضرار صحية دائمة، إذا استمر الإضراب من دون تدخّل عاجل.

بدأ نشطاء من حركة "فلسطين أكشن" المحتجزين في السجون البريطانية، إجراءات قانونية ضد الحكومة، في ظلّ تدهور خطير ومتسارع في أوضاعهم الصحية، إثر استمرار إضرابهم المفتوح عن الطعام، ونقل عدد منهم إلى المستشفيات.

جاء ذلك بحسب ما أفادت منظمة "كيج" البريطانية (CAGE UK)، اليوم الثلاثاء، في بيان أشارت من خلاله إلى أن ذلك يأتي احتجاجا على "إخفاق الدولة في الوفاء بواجب الرعاية تجاه المحتجزين"، ولا سيما في ظلّ ظروف احتجاز قاسية تشمل العزل المطوّل، وقيودا مشدّدة على التواصل، وغياب أي استجابة رسمية جدية لمطالب المضربين.

وبات بعض المضربين في وضع صحيّ حرج، مع تسجيل حالات فقدان شديد للوزن وإغماء متكرّر، ما استدعى نقل بعضهم إلى المستشفيات، وسط تحذيرات من احتمال حدوث أضرار صحية دائمة، إذا استمر الإضراب من دون تدخّل عاجل، بحسب المنظّمة.

مطالب أساسية... تُقابَل بالسّخرية

ويتمثّل جوهر احتجاج المضربين في مطالبتهم بحقهم في لقاء ممثليهم القانونيين والسياسيين، لمناقشة مطالبهم والسعي إلى حّل قانوني، وهو ما تؤكّد منظمة "كيج" أنه "المطلب الأساسي والمعقول".

غير أن سلطات السجون، تواصل رفض هذا الطلب، وعلاوة على ذلك، جرى التعامل معه أحيانا بسخرية من بعض أعضاء البرلمان.

وترى المنظمة أن إصرار السلطات على تجاهل هذه المطالب، يدفع المحتجزين إلى "وضع صحتهم على المحكّ"، في تعبير عن يأس متزايد من أي مسار حواريّ داخل منظومة العدالة الجنائيّة.

تساؤلات بشأن مدى التزام السلطات بواجبها القانونيّ

وفي المقابل، تصاعد القلق الحقوقيّ إزاء استمرار الإضراب عن الطعام داخل السجون، مع تحذيرات من تجاهل السلطات البريطانية مخاطر قد تصل إلى فقدان أرواح محتجزين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية بعد.

كما تتصاعد تساؤلات بشأن مدى التزام الدولة بواجبها القانوني في حماية من هم تحت عهدتها، بحسب ما أوردته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية في تقرير نشرته بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر.

وأعربت عائلات المحتجزين وفق تقرير الصحيفة عن مخاوف جدية من أن يؤدي استمرار الإضراب في ظلّ غياب أي انفراجة سياسية أو قانونية، إلى نتائج لا يمكن تداركها.

وفي حين طالبت العائلات بتدخّل حكومي عاجل، وفتح قنوات حوار قبل فوات الأوان، اكتفت وزارة العدل البريطانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية في التغطية ذاتها، بالتأكيد على أن المحتجزين يتلقون الرعاية الطبية وفق البروتوكولات المعتمدة، من دون التعليق على الدعوى القانونية أو المطالب السياسية للمضربين عن الطعام.

"جرس إنذار أخلاقيّ وقانونيّ"

وأكّدت منظمة "كيج" أن استعداد أفراد للمخاطرة بحياتهم داخل الحجز الرسمي، يشكّل "جرس إنذار أخلاقيا وقانونيا"، لا يقتصر على أوضاع هؤلاء المحتجزين فحسب، بل يطاول سلامة منظومة العدالة، وسيادة القانون في بريطانيا.

وتحذّر المنظمة من أن تجاهُل هذه القضية قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تُفرغ واجب الرعاية في أماكن الاحتجاز من مضمونه.

كما أن ذلك يحوّل الإضراب عن الطعام إلى الوسيلة الأخيرة المتاحة للمطالبة بالحقوق الأساسية.