تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود والطائرة الليبية أبلغت عن عطل كهربائي قبل التحطم

أعلنت السلطات التركية والليبية، صباح الأربعاء، تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي، الفريق أول محمد علي الحداد، و4 من مرافقيه، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم.

وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، بأن الطائرة، من طراز داسو فالكون 50، أقلعت من مطار أسن بوغا في أنقرة متجهة إلى طرابلس، وأبلغ الطاقم مراقبة الحركة الجوية بوجود عطل كهربائي وطلبوا الهبوط الاضطراري فوق منطقة هايمانا، قبل أن تختفي الطائرة من الرادار في الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش.

وفي خطوة قانونية عاجلة، أعلن وزير العدل التركي يلماز طونتش أن النيابة العامة في أنقرة فتحت تحقيقًا شاملًا في حادث سقوط الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة الليبي، محمد علي الحداد، و4 من مرافقيه. وأوضح أن التحقيق يجري تحت إشراف أربعة مدعين عامين، بالتنسيق مع نائب رئيس النيابة العامة، للتأكد من ملابسات الحادث بشكل دقيق.

من جانبه، أوضح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن مراقبة الحركة الجوية أعادت توجيه الطائرة نحو مطار أسن بوغا واتُخذت إجراءات الطوارئ، لكن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار أثناء محاولتها الهبوط وانقطع الاتصال بها.

وعثر على حطام الطائرة بالقرب من قرية كسيك كاواك، فيما بدأت فرق الدرك والإغاثة التركية عمليات البحث والإنقاذ، وتم العثور على جثامين الضحايا وأخذ العينات للتأكد من الهويات. كما يجري فحص الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت لمعرفة أسباب التحطم.

وأعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، والسلطات الرسمية في البلاد الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام في كافة المؤسسات، حدادا على أرواح رئيس أركان الجيش الليبي و4 من مرافقيه الذين لقوا حتفهم أثناء عودتهم من مهمة رسمية في أنقرة.

