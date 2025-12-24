ماذا نعرف عن "شيفرون" الأميركية شركة النفط الأجنبية الوحيدة العاملة في فنزويلا؟

بسبب الحظر الأميركي، تُضطر كراكاس إلى بيع نفطها في السوق السوداء، خصوصا إلى آسيا، مع حسم كبير في الأسعار، ويتوقع الخبراء أن يؤدي الحصار الأميركي الجديد إلى خفض كبير في هذه الصادرات، قد يبلغ 50%.

تسعى مجموعة "شيفرون" الأميركية للحفاظ على توازن دقيق في ظل التوتر بين واشنطن وكراكاس، إذ إنها الشركة الأجنبية الوحيدة التي يسمح لها باستثمار احتياطات النفط في فنزويلا، والتي تعد الأكبر في العالم.

وأعاد الحصار الذي فرضته واشنطن على ناقلات النفط وأضافته الأسبوع الماضي إلى سلسلة العقوبات القاسية على فنزويلا، تسليط الضوء على نشاط المجموعة الأميركية العملاقة في البلاد.

لماذا "شيفرون"؟

تأسست شركة "غولف أويل فنزويلا" التي كانت سلفا لشيفرون في البلاد، في نيسان/ أبريل 1923، وبدأت تشغيل أول آبارها في آب/ أغسطس 1924.

بدأت عملياتها قرب بحيرة ماراكايبو، وانتقلت لاحقا لاستخراج احتياطات جديدة كتلك التي في أورومكو وبوسكان. وتتركز معظم الاحتياطات حاليا في حزام أورينوكو.

وأنتج دمج "غولف أويل" مع "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا" في 1984، الشركة المعروفة حاليا بـ"شيفرون".

وتستخرج المجموعة حاليا النفط من أربعة حقول، والغاز البحري من حقل آخر، على مساحة إجمالية تناهز 30 ألف هكتار. ويتم ذلك في إطار شراكة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) وملحقاتها، والتي يعمل فيها نحو ثلاثة آلاف موظف.

وبحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2023، تناهز احتياطات فنزويلا 303 مليارات برميل، أي نحو 17 في المئة من إجمالي الاحتياط العالمي.

وفرضت الولايات المتحدة حظرا على النفط الخام الفنزويلي اعتبارا من العام 2019، جرى تخفيفه في 2023 وإصدار تراخيص للعمل في البلاد. إلا أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ألغى كل التراخيص في النصف الأول من 2025، قبل أن يمنح استثناء لشيفرون.

ويرى خبير في القطاع أن القرارات الرئاسية الأميركية الأخيرة، لم يكن لها تأثير على نشاط المجموعة النفطية.

من جهتها، قالت شيفرون في بيان: "نعتقد أن وجودنا يبقى قوة استقرار للاقتصاد المحلي، وللمنطقة، ولأمن الطاقة في الولايات المتحدة"، مؤكدة أنها تعمل بما يتوافق مع القانون و"أطر العقوبات التي تحددها الحكومة الأميركية".

ولا تعمل شركات النفط الأجنبية في فنزويلا بسبب العقوبات الأميركية، إضافة الى قانون محلي يلزمها بشراكة مع الشركة الوطنية في مشاريع تعود الحصة الأكبر فيها للدولة، وهو إطار وافقت عليه شيفرون عندما فرضته كراكاس.

كم برميلا؟

ويراوح إجمالي إنتاج فنزويلا من النفط حاليا بين 800 و900 ألف برميل يوميا، مقارنة بأكثر من ثلاثة برميل يوميا في ذروته، بحسب المحلل في شركة "شورك غروب" الاستشارية، ستيفن شورك.

وبموجب الترخيص الممنوح لها، تنتج "شيفرون" 10 في المئة من إجمالي إنتاج فنزويلا، رغم أن المصادر تقدّم بيانات متفاوتة بشأن الكمية الدقيقة.

وبموجب تلك النسبة، يراوح إنتاج شيفرون بين 150 إلى 200 ألف برميل يوميا، تُصدّر بكاملها إلى الولايات المتحدة.

لكن شورك يؤكد أن نسبة الكبريت فيه عالية وهو نفط "ثقيل، قذر. لا يمكن نقله... عبر الأنابيب"، مشيرا إلى أن تكرير هذا النوع من الخام هو الأصعب.

وبسبب الحظر الأميركي، تُضطر كراكاس إلى بيع نفطها في السوق السوداء، خصوصا إلى آسيا، مع حسم كبير في الأسعار، ويتوقع الخبراء أن يؤدي الحصار الأميركي الجديد إلى خفض كبير في هذه الصادرات، قد يبلغ 50%.

ما حاجة واشنطن إليه؟

وأقامت الولايات المتحدة مصافي حول خليج المكسيك صُمِّمت قبل عقود خصيصا لمعالجة النفط الفنزويلي الشديد اللزوجة. وبسبب تدني جودته، يُحوَّل إلى ديزل أو منتجات ثانوية مثل الأسفلت، بدلا من البنزين المخصص للسيارات.

وقال شورك إن "الولايات المتحدة لا تحتاج الى هذا النفط"، مبديا اعتقاده بأن هذه الحاجة، إن وجدت، فهي سياسية.

ويتفق مصدر مطلع مع هذا الرأي.

ويرى أن واشنطن تريد "الحؤول دون أن تملأ الفراغ الذي خلّفه انسحابها، دول لا تشاركها القيم ذاتها، مثل الصين أو روسيا".