3 قتلى بينهم شرطيان بانفجار في موسكو وسط تصاعد الهجمات داخل روسيا وأوكرانيا

أسفر انفجار ليل الثلاثاء-الأربعاء في حي يلتسكايا جنوب موسكو عن مقتل عنصرين من شرطة المرور وشخص مشتبه به كانا يحاولان توقيفه، بحسب ما أفادت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأربعاء.

وأوضحت اللجنة أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة انفجرت لدى اقتراب الشرطيين من الشخص، ما أدى إلى وفاة الشرطيين متأثرين بجروحهما، إلى جانب الشخص المشتبه به. وفتحت اللجنة تحقيقًا في "محاولة قتل" عناصر إنفاذ القانون و"تهريب متفجرات".

ويأتي الانفجار بالقرب من الموقع الذي قتل فيه الجنرال فانيل سارفاروف، رئيس قسم التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في حادث مشابه سابق، حيث وُضعت عبوة ناسفة تحت سيارته.

وفرض طوق أمني مكثف في المنطقة بعد الحادث، وفق صور بثها التلفزيون الروسي وشهادات شهود عيان، مع وقوع الانفجار قرابة الساعة 01:30 بعد منتصف الليل بتوقيت موسكو.

وفي سياق متصل، أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري أوفا وأورسك.

يأتي ذلك، في وقت قتلت صواريخ روسية وأصابت أخرى مواطنين في مقاطعتي خيرسون ودونيتسك جنوبي أوكرانيا، فيما أعلنت العاصمة كييف حالة التأهب الجوي، في ظل استمرار الصراع وتصاعد الهجمات داخل الأراضي الروسية والأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في شباط/فبراير 2022.