الصين: صفقة الأسلحة الأميركية التايوانية تُسرّع خطر الحرب

بكين تحذّر من تداعيات صفقة الأسلحة الأميركية الأخيرة مع تايوان، معتبرة أنها تسرّع خطر اندلاع مواجهة في مضيق تايوان، ودعت واشنطن إلى وقف "الاستفزازات"، في وقت اتهمت فيه الولايات المتحدة بمحاولة عرقلة تحسّن العلاقات الصينية–الهندية.

انتقدت الصين، اليوم الخميس، أحدث صفقة أسلحة أعلنتها الولايات المتحدة مع تايوان، معتبرة أنها "تُسرّع" خطر اندلاع حرب في مضيق تايوان.

جاء ذلك بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار، وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الدعم العسكري الأميركي لتايبيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو قانغ، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن على الولايات المتحدة وقف جميع "الاستفزازات".

وشدد على ضرورة تصحيح واشنطن "أفعالها الخاطئة"، محذرًا من تداعيات صفقة الأسلحة على الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل، اتهمت الصين الولايات المتحدة بمحاولة تشويه سياستها الدفاعية بهدف عرقلة تحسّن العلاقات بين بكين والهند.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن بكين تنظر إلى علاقاتها مع الهند من منظور "إستراتيجي وطويل الأمد".

وشدد المتحدث الصيني على أن قضية الحدود شأن ثنائي، وأن "الصين تعارض أي دولة تُصدر أحكامًا بشأن هذه القضية".

وجاءت هذه التصريحات ردًا على تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية، أفاد بأن الصين "ربما تسعى إلى استغلال انحسار التوتر" مع الهند لتعزيز علاقاتها الثنائية ومنع توطيد العلاقات بين واشنطن ونيودلهي.