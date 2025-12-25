بابا الفاتيكان يستنكر معاناة غزة في قداس عيد الميلاد: خيام تفضح قسوة العالم

خلال عظته في قداس عيد الميلاد، وجّه بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر نداءً إنسانيًا مباشرًا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مستحضرًا "الخيام المكشوفة" ومعاناة الفلسطينيين، وداعيًا إلى إنهاء الحروب والدخول في حوار عالمي صادق من أجل السلام.

استنكر بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، خلال عظته بمناسبة عيد الميلاد، اليوم الخميس، في نداء مباشر وغير معتاد ضمن قداس يُقام في أجواء روحية مهيبة.

وقال البابا إن قصة ميلاد المسيح في المذود تُظهر أن الرب "نصب خيمته بين الشعوب"، متسائلًا: "كيف لنا ألا نفكر في الخيام في غزة، التي ظلت لأسابيع مكشوفة أمام المطر والرياح والبرد؟".

وجاءت تصريحات البابا، وهو أول بابا من الولايات المتحدة ويحتفل بعيد الميلاد الأول له منذ انتخابه في أيار/ مايو خلفًا للبابا الراحل فرنسيس، في سياق عظة اتسمت بنبرة إنسانية واضحة، رغم أنه يُعرف بأسلوب أكثر هدوءًا ودبلوماسية ويتجنب عادة الخوض في السياسة.

وأضاف في عظات لاحقة أن "رفض مساعدة الفقراء والغرباء هو عزوف عن الرب نفسه"، معربًا عن أسفه لأوضاع المهاجرين واللاجئين الذين "يجوبون القارة الأميركية".

وأشار البابا إلى معاناة الفلسطينيين في غزة أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة، وكان قد قال الشهر الماضي إن الحل الوحيد للصراع المستمر منذ عقود "يجب أن يتضمن قيام دولة فلسطينية".

وفي قداس حضره آلاف المصلين في كاتدرائية القديس بطرس، عبّر أيضًا عن أسفه للدمار الذي تخلّفه الحروب حول العالم، قائلًا: "هشّة هي أجساد الشعوب العاجزة عن الدفاع عن نفسها... مخلفة وراءها أنقاضًا وجراحًا غائرة".

وفي رسالة “إلى المدينة والعالم” (Urbi et Orbi) التي ألقاها من شرفة كاتدرائية القديس بطرس، دعا البابا إلى إنهاء الحروب في أوكرانيا والسودان ومالي وميانمار وتايلاند وكمبوديا وغيرها.

وطالب الأطراف المتنازعة بـ"الشجاعة للانخراط في حوار صادق ومباشر ومحترم، بدعم والتزام المجتمع الدولي". وختم رسالته بالصلاة من أجل المتألمين بسبب الظلم والجوع والحروب، ولا سيما "سكان غزة والشعب اليمني"، متمنيًا ميلادًا مجيدًا بعشر لغات، من بينها العربية.