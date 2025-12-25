بعد تأخير النتائج لأسابيع: هندوراس تعلن فوز نصري عصفورة بالرئاسة بدعم من ترامب

تغلب عصفورة، رجل الأعمال البالغ 67 عاما وابن مهاجرين فلسطينيين، على منافسه المذيع التلفزيوني السابق سلفادور نصر الله، الذي طالب بإعادة فرز شاملة للأصوات بسبب مزاعم مخالفات.

أعلنت السلطات الانتخابية في هندوراس، الأربعاء، فوز المرشح اليميني نصري عصفورة في الانتخابات الرئاسية، بعد أسابيع من التأخير في فرز الأصوات رافقتها اتهامات بحدوث تزوير.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، آنا باولا هول، إن المجلس "يعلن فوز نصري خوان عصفورة زبلح بولاية رئاسية مدتها أربع سنوات"، على أن يتولى مهامه في 27 كانون الثاني/يناير.

ووفق النتائج الرسمية، حصل عصفورة على 40.1% من الأصوات، مقابل 39.53% لنصر الله، و19.19% لريشي مونكادا مرشحة الرئيسة اليسارية المنتهية ولايتها شيومارا كاسترو.

وعقب إعلان النتائج، رحب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بالفوز "الواضح" لعصفورة، داعيا جميع الأطراف إلى احترام النتائج لضمان انتقال سلمي وسريع للسلطة، ومعبّراً عن تطلع واشنطن لتعزيز التعاون الأمني ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

وجاء فوز عصفورة في محاولته الرئاسية الثانية، بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لوح عشية الانتخابات، التي جرت في جولة واحدة بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر، بتقليص المساعدات لهندوراس في حال عدم فوز مرشحه.

وكان تعليق فرز الأصوات الأولية بشكل متكرر، بسبب أعطال تقنية لدى الشركة الخاصة بنقل ونشر النتائج، قد أثار شكوكا حول نزاهة العملية الانتخابية، ما دفع إلى إعادة فرز نهائية لعدد من مراكز الاقتراع محل الخلاف.

ورغم ذلك، أكدت بعثتا منظمة الدول الأميركية والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات عدم رصد أي مخالفات خطيرة خلال الانتخابات الرئاسية.