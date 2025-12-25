تركيا: اعتقال 115 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش" والتخطيط لهجمات

تخشى تركيا التي تشترك في حدود بطول 900 كيلومتر مع سورية، من تسلل عناصر من تنظيم "داعش" الذي لا يزال ينشط في الدولة المجاورة.

قرر المدعي العام في اسطنبول الخميس اعتقال 115 شخصا يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وتخطيطهم لهجمات خلال فترة الأعياد.

وأفاد بيان لمكتبه بأنه اتخذ هذه الإجراءات "استنادا إلى معلومات استخباراتية تُشير إلى أن تنظيم ’داعش’ الإرهابي كان يُخطط لهجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة". وأوضح بأنه أصدر أمرا باعتقال 137 شخصا، تم توقيف 115 منهم.

ودائما ما تُنفذ حملات اعتقال مماثلة في نهاية العام قبل الأعياد.

وتخشى تركيا التي تشترك في حدود بطول 900 كيلومتر مع سورية، من تسلل عناصر من تنظيم "داعش" الذي لا يزال ينشط في الدولة المجاورة.

وتعلن السلطات السورية بين الحين والآخر تنفيذ عمليات أمنية ضد خلايا تابعة للتنظيم، آخرها كان في 13 كانون الثاني/ديسمبر، في محيط مدينة تدمر بالتعاون مع التحالف الدولي، غداة مقتل ثلاثة أميركيين، هما جنديان ومترجم، بهجوم نسبته دمشق وواشنطن إلى التنظيم.

وأعلنت أجهزة الاستخبارات التركية هذا الأسبوع توقيف شخص تركي بين أفغانستان وباكستان يشتبه بأنه قيادي في تنظيم "داعش" وكان يخطط لاعتداءات في المنطقة وحتى في أوروبا.

وبحسب الاستخبارات التركية، كان المشتبه به محمد غورن يُعد لـ"هجمات انتحارية تستهدف مدنيين في أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا".

وحذّرت دول عدة من بينها فرنسا من تصاعد التهديدات الإرهابية مع اقتراب نهاية العام.