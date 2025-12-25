عشرات القتلى والجرحى بانفجار داخل مسجد في نيجيريا

تشهد نيجيريا تمردا منذ عام 2009، أسفر بحسب الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص وتشريد نحو مليوني شخص، مع امتداد العنف إلى دول مجاورة بينها النيجر وتشاد والكاميرون.

قتل سبعة مصلين وأصيب العشرات، مساء الأربعاء، جراء انفجار وقع داخل مسجد في مدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال قائد في ميليشيا محلية مناهضة للجماعات الجهادية، أبو بكر كولو، إن الهجوم نفذ بواسطة عبوة ناسفة، من دون أن تعلن أي جهة مسلحة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

ووقع الانفجار داخل مسجد مكتظ في سوق غامبورو بمدينة مايدوغوري، بينما كان المصلون يؤدون صلاة العشاء. وأشار كولو إلى الاشتباه في أن العبوة زرعت داخل المسجد وانفجرت أثناء الصلاة، فيما وصف شهود الحادثة التفجير بأنه انتحاري.

من جهته، أفاد مسؤول في المسجد، مالام أبونا يوسف، بسقوط ثمانية قتلى، في حين لم تصدر السلطات حصيلة رسمية نهائية للضحايا حتى اللحظة، كما لم يعرف عدد الجرحى، رغم نقل عدد من المصابين لتلقي العلاج، علما أن الحصيلة تقدر بالعشرات.

وتعد مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، مركزا لتمرد تقوده جماعة بوكو حرام وتنظيم "داعش" في غرب أفريقيا منذ سنوات، رغم تراجع الهجمات الكبرى داخل المدينة في الفترة الأخيرة.

وتشهد نيجيريا تمردا منذ عام 2009، أسفر بحسب الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص وتشريد نحو مليوني شخص، مع امتداد العنف إلى دول مجاورة بينها النيجر وتشاد والكاميرون.