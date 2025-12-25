محادثة "جيدة" بين زيلينسكي وويتكوف وكوشنر... روسيا تتحدث عن "تقدم" بالمفاوضات

قال زيلينسكي "آمل أن تكون التفاهمات التي تمّ التوصل إليها اليوم لمناسبة عيد الميلاد والأفكار التي ناقشناها، مفيدة".

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنه تحدث هاتفيا مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعدما كشف في اليوم السابق عن تفاصيل الخطة الأميركية الجديدة لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي عبر "فيسبوك": "لقد ناقشنا بعض التفاصيل المهمة للعمل الجاري. هناك أفكار جيدة يمكن أن تساهم في التوصل إلى نتيجة مشتركة وسلام دائم".

وأكد أنّه أجرى "محادثة جيدة جدا" مع المبعوثين الأميركيين، اللذين شكرهما على "نهجمها البنّاء وعملهما المكثّف وكلماتهما الطيبة".

وقال "آمل أن تكون التفاهمات التي تمّ التوصل إليها اليوم لمناسبة عيد الميلاد والأفكار التي ناقشناها، مفيدة".

وكان الرئيس الأوكراني قد كشف الأربعاء عن النسخة الجديدة من الخطة الأميركية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي تمّ التفاوض بشأنها لأسابيع بين واشنطن وكييف.

وتنص الخطة على وقف القتال على خطوط الجبهة الحالية من دون تسوية نهائية لمصير الأراضي التي تحتلها روسيا وتشكّل 19% من أوكرانيا.

وبخلاف النسخة السابقة من الخطة التي أعدّها الأميركيون، تحذف هذه النسخة مطلبين أساسيين لموسكو، وهما: انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها في إقليم دونباس، والتزام قانوني من قبل كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلنت موسكو الخميس، إحراز "تقدم" في مسار المفاوضات التي تجريها روسيا مع الولايات المتحدة من أجل حل الأزمة الأوكرانية رغم بطئه.

وقالت متحدثة وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي، إن "مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن قضية أوكرانيا يتقدم ببطء، لكن هناك تقدم في هذا المسار".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الدول الأوروبية تحاول عرقلة هذا المسار، داعية الجانب الأميركي إلى التصدي لـ"هذه الأعمال الهدّامة في إطار الحوار الذي نجريه".

واتهمت المتحدثة الروسية الأطراف الأوروبية الداعمة لكييف، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بأنها "لا تفكر في السلام، وإنما تفكر فقط في الأموال التي سترسلها إلى كييف وستستعيدها منها لاحقًا".

وتابعت "هم ما زالوا يؤيدون تصعيد الوضع، ولذلك يريدون استمرار القتال حتى آخر أوكراني".

وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأميركي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.