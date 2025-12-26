ترامب يعلن أن الولايات المتحدة نفذت ضربات عدة "قوية وقاتلة" ضد تنظيم داعش في نيجيريا

الرئيس الأميركي قال: "لقد حذرت هؤلاء الإرهابيين سابقًا من أنهم إذا لم يتوقفوا عن ذبح المسيحيين فسيكون الثمن باهظًا، وقد كان ذلك الليلة"

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل الخميس - الجمعة، أن القوات الأميركية نفذت ضربات عدة "قوية وقاتلة" ضد "حثالة إرهابيي تنظيم داعش" في شمال غرب نيجيريا، متوعدا بشن مزيد من الضربات إذا استمر المسلحون في قتل المسيحيين.

وقال ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "سبق وحذرت هؤلاء الإرهابيين من أنهم إذا لم يتوقفوا عن ذبح المسيحيين، سيترتب عليهم دفع ثمن باهظ".

وأضاف: "الليلة حدث ذلك"، مشيرا إلى أن "وزارة الحرب نفذت ضربات عدة متقنة".

وقال ترامب: "الليلة، وبتوجيه مني كقائد أعلى للقوات المسلحة، نفذت الولايات المتحدة ضربة قوية وقاتلة ضد إرهابيي داعش في شمال غرب نيجيريا، الذين يستهدفون ويقتلون بوحشية، وخاصة المسيحيين الأبرياء، بمستويات لم نشهدها منذ سنوات عديدة، بل قرون".

وقالت القيادة الأميركية في إفريقيا: "نفذنا غارة بناء على طلب السلطات النيجيرية في ولاية سوبوتو".

وأضافت أن "الغارة أسفرت عن مقتل عدد من إرهابيي تنظيم داعش"، عادّة أن "الضربات الفتاكة ضد داعش تظهر قوة جيشنا".

وذكرت أن "الضربات تظهر أيضا التزامنا بالقضاء على التهديدات الإرهابية التي تستهدف أميركيين".

بدوره، قال وزير الحرب الأميركي، بيتر هيغسيث، إن "البنتاغون مستعد دائما وقد أدرك تنظيم داعش ذلك الليلة وفي عيد الميلاد".

وأضاف أن "ترامب كان واضحا حين قال إن قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا، وغيرها من الأماكن، يجب أن ينتهي".

وأكّد أنه "سيكون هناك المزيد، ونحن ممتنون لدعم الحكومة النيجيرية وتعاونها".

والشهر الماضي، هدّد ترامب، بإرسال قوات "مدججة بالسلاح" إلى نيجيريا، في حال فشل أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان في وقف ما وصفه بـ"قتل المسيحيين على أيدي إسلاميين".

وقال ترامب يومها، إنه طلب من وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) إعداد خطة لهجوم محتمل، بعد تحذيره من أن "المسيحية تواجه تهديدًا وجوديًا في نيجيريا".

وادعى ترامب أن "الحكومة النيجيرية تسمح بقتل المسيحيين"، ملوحًا بأن الولايات المتحدة "ستوقف فورًا كل المساعدات لنيجيريا"، وقد "تذهب إلى هذا البلد مدججة بالسلاح للقضاء على الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع".

وأضاف: "أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بالاستعداد لعمل عسكري محتمل. إذا قمنا بشن هجوم فسيكون سريعًا وشرسًا وحاسمًا"، على حدّ تعبيره، محذرًا الحكومة النيجيرية من أنه "من الأفضل لها أن تتحرك بسرعة".