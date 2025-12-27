أوكرانيا: تصعيد روسي يسبق توجه زيلينسكي إلى واشنطن

تتهم روسيا زيلينسكي وداعميه من الاتحاد الأوروبي بالسعي لـ"نسف" الخطة التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

شنت القوات الروسية موجة أخرى من الهجمات الصاروخية عبر أوكرانيا خلال الليل، مستهدفة عدة مناطق بما في ذلك تشيرنيهيف وميكولايف وخاركيف وجيتومير، حسبما أفاد سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت.

ووردت أنباء عن وقوع انفجارات في مواقع متعددة، بما في ذلك العاصمة كييف، حيث أبلغ عمدة المدينة فيتالي كليتشكو، عبر منصات التواصل الاجتماعي ، عن وقوع عدة انفجارات، وقال إن الدفاعات الجوية كانت نشطة.

ونقل تقرير لوكالة "الاسوشيتد" عن الحاكم العسكري لكييف، ميكولا كالاشنيك، إفادته على تطبيق تليغرام، بإصابة شخص واحد في المنطقة وتضرر البنية التحتية المدنية.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن صواريخ "كينجال" الفرط صوتية كانت من بين الأسلحة المستخدمة، مع استهداف البنية التحتية للطاقة حسبما ورد. ولم يتضح بعد الحجم الكامل للأضرار.

إلى ذلك، نقل تقرير للوكالة الفرنسية، السبت، أن القوات الجوية الأوكرانية أعلنت حالة تأهب جوي على مستوى البلاد في الساعات الأولى من صباح السبت، وأنها أشارت، على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن طائرات مسيرة تحلق فوق عدة مناطق أوكرانية، بما في ذلك العاصمة.

ويقول التقرير إن مراسلي الوكالة سمعوا دوي عدة انفجارات قوية ترافقت مع وميض ساطع أضاء الأفق باللون البرتقالي.

وبعد مرور نحو ثلاث ساعات، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية بسبب اقتراب طائرة مسيرة.

المفاوضات تستمر

ويأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن يغادر فيه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة لبحث خطة معدلة لانهاء الحرب مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في فلوريدا، الأحد.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي، تسارعت وتيرة المحادثات في الأسابيع الأخيرة بهدف ايجاد حل للنزاع يستند إلى خطة وضعها ترامب.

وتدعو الخطة الجديدة المعدلة المكونة من 20 نقطة إلى تجميد خط المواجهة الحالي دون تقديم حل فوري لمطالب روسيا التي تشمل السيطرة على أراض تشكل أكثر من 19% من أوكرانيا، بحسب الوكالة الفرنسية.