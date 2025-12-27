الرئيس الإيراني: نحن في حرب شاملة بمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا

الرئيس الإيراني: "هذه الحرب أسوأ من تلك التي شنّها العراق ضدنا. عند التدقيق، يتّضح أنها أكثر تعقيدا وصعوبة بكثير".

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت إن بلاده تواجه "حربا شاملة" تشنّها الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، بعد مرور ستة أشهر على الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

وقال في تصريحات للموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "برأيي، نحن في حرب شاملة بمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا، لا يريدون لبلدنا أن يكون واقفا".

وبمبادرة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعادت الأمم المتحدة في 28 أيلول/سبتمبر فرض عقوباتها على إيران على خلفية برنامجها النووي، إثر فشل المفاوضات في التوصّل إلى تسوية له.

وأضاف "هذه الحرب أسوأ من تلك التي شنّها العراق ضدنا. عند التدقيق، يتّضح أنها أكثر تعقيدا وصعوبة بكثير"، في إشارة إلى النزاع العسكري بين البلدين الجارين الذي أسفر عن مئات آلاف القتلى بين عامي 1980 و1988.

وتتّهم الولايات المتحدة والقوى الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي وتعمل على منعها من ذلك، في حين تنفي طهران باستمرار هذه الاتهامات.

وأدت هجمات إسرائيلية على مواقع عسكرية ونووية إيرانية ومناطق مدنية في 13 حزيران/يونيو إلى حرب استمرت 12 يوما بين طهران وتل أبيب.

وأسفرت الحرب عن أكثر من ألف قتيل، وفقا للسلطات الإيرانية.

وانضمت الولايات المتحدة لاحقا إلى الحرب بشنّ هجمات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وأدّى دخول واشنطن هذه الحرب إلى وقف المفاوضات التي بدأت في نيسان/أبريل مع طهران في شأن برنامجها النووي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحياء ما يُسمّى سياسة "الضغط الأقصى" التي بدأها خلال ولايته الأولى ضد إيران.

وتمثلت تلك السياسة بفرض عقوبات إضافية تهدف إلى شلّ اقتصاد الجمهورية الإسلامية وتجفيف عائداتها النفطية من المبيعات في السوق العالمية.