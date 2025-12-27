تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار

هذا الشهر تجددت المواجهات العسكرية بين البلدين الجارين نتيجة خلافاتهما الحدودية المستمرة منذ زمن بعيد.

أعلنت تايلاند وكمبوديا اتفاقهما، السبت، على وقف "فوري" لإطلاق النار، وفق بيان مشترك صادر عن البلدين اللذين تعهدا وضع حد لأسابيع من الاشتباكات الحدودية الدامية.

وهذا الشهر تجددت المواجهات العسكرية بين البلدين الجارين نتيجة خلافاتهما الحدودية المستمرة منذ زمن بعيد، ما أدى إلى انهيار هدنة كانت قائمة ومقتل ما لا يقل عن 47 شخصًا ونزوح مليون، وفق إحصاءات رسمية.

وأفاد البيان الصادر عن اللجنة العامة المختصة بالحدود بين البلدين والذي نشره الجانب الكمبودي "يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار فور توقيع هذا البيان المشترك، ويصبح ساريًا اعتبارًا من الساعة 12,00 ظهرًا في 27 كانون الأول/ديسمبر 2025، ويشمل كل أنواع الأسلحة والهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية والأهداف العسكرية لكلا الجانبين وفي جميع الحالات وجميع المناطق".

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تجميد جميع تحركات القوات والسماح للمدنيين الذين يعيشون في المناطق الحدودية بالعودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن. كما اتفقا على التعاون في جهود إزالة الألغام ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وقد ضغطت الولايات المتحدة والصين وماليزيا على البلدين المتجاورين لوقف القتال.