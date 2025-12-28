ترامب يتحدث مع بوتين ويستقبل زيلينسكي... ومكالمة أُخرى مرتقبة بعد لقائهما

قال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال": "أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة جدا ومثمرة مع الرئيس الروسي بوتين"، قبل المحادثات المخطط إجراؤها مع زيلينسكي.

أجرى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مكالمة هاتفية مثمرة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، وذلك قبل ساعات قليلة من لقائه مع الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، في فلوريدا، لإجراء محادثات بشأن النسخة الأخيرة من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات مع روسيا.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال": "أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة جدا ومثمرة مع الرئيس الروسي بوتين"، وذلك قبل أن يستقبل نظيره الأوكراني في مقر إقامته في ولاية فلوريدا، الأحد، لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتصافح ترامب وزيلينسكي قبل الاجتماع الثنائي الذي سيعقبه اتصال هاتفي مشترك مع قادة أوروبيين. ومن المقرر أن يجري ترامب بعد ذلك محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما كانا قد تحدثا قبل اللقاء.

ترامب: توصلنا إلى المرحلة النهائية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وصرّح ترامب، أنهم وصلوا إلى المرحلة النهائية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا،.

وأشار إلى أن الحرب إما أن تنتهي أو تستمر لفترة طويلة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية للرئيس الأميركي، قبيل اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي..

وقال ترامب إن اجتماعه مع زيلينسكي سيسير على مايرام، مشيدا بشجاعته وجهوده الكبيرة في عملية المفاوضات.

وأضاف "أعتقد أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية من المفاوضات. هذه الحرب إما ستنتهي أو ستستمر لفترة طويلة".

وذكر ترامب أنه سيكون هناك ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، والدول الأوروبية تشارك في هذه العملية.

وأشار إلى أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب الاجتماع مع زيلينسكي لمواصلة المفاوضات.

بدوره، صرح زيلينسكي، للصحافيين قبيل لقائه ترامب بفلوريدا، أنهم سيبحثون الخطة المكونة من عشرين بندا، وأن 90 بالمئة منها أعدت من قبل الجانبين.

وأضاف: "أعتقد أنهم قاموا بعمل رائع وجهد كبير. وسنناقش هذه البنود".

وتابع زيلينسكي: "عملت فرقنا على وثيقة الرفاه والأمن، وتناقشوا حول كيفية المضي قُدما خطوة بخطوة".

وأضاف: "آمل أن تساهم كل هذه الوثائق في تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن".

وأكد الكرملين، أنّ الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، أجريا مكالمة هاتفية "ودية" قبل اللقاء المقرر عقده بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا، مشيرا إلى أنّهما سيتحدثان مجددا بعد اللقاء.

وقال المستشار الدبلوماسي في الكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين إنّ "المحادثة بأكملها دارت في جو ودي"، مضيفا: "اتفق الطرفان على التحدث مجددا عبر الهاتف بعد اللقاء بين الرئيس الأميركي وزيلينسكي".

وهذا أول لقاء بين ترامب وزيلينسكي منذ تشرين الأول/ أكتوبر، عندما حضر الرئيس الأوكراني ليطلب الحصول على صواريخ توماهوك من نظيره الأميركي، ولكن من دون جدوى.

وهذه المرة، يسعى زيلينسكي للحصول على موافقة ترامب على نسخة جديدة من خطة السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتي قدمتها واشنطن، قبل شهر تقريبا.

والجمعة، قال الرئيس الأميركي لموقع "بوليتيكو" إن نظيره الأوكراني الذي يصل حاملا معه أحدث مقترحاته بشأن القضية الشائكة المتعلقة بتقاسم الأراضي، "لا يملك أي شيء حتى أوافق أنا عليه".

مع ذلك، بدا دونالد ترامب واثقا في نتائج المحادثات، قائلا "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام معه. وأعتقد أنها ستسير على ما يرام مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ستواصل "انخراطها مع المفاوضين الأميركيين لوضع اتفاقات دائمة تعالج الأسباب الجذرية للنزاع"، مع انتقاده للأوروبيين، وفق تصريحات نقلتها وكالة تاس للأنباء.

وأضاف "بعد تغيّر الإدارة في الولايات المتحدة، أصبحت أوروبا والاتحاد الأوروبي العقبة الرئيسية أمام السلام"، معتبرا أن الأوروبيين "لا يخفون نواياهم في الاستعداد لحرب ضد روسيا".

وتابع "طموح القادة الأوروبيين يعميهم حرفيا: فهم ليسوا غير مبالين بالأوكرانيين فحسب، بل يبدو أنهم غير مبالين أيضا بشعوبهم".

ويستقبل دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي في منتجعه مارالاغو.

وأصبح هذا المقر الخاص في بالم بيتش، حيث يمضي الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما عطلته، بمثابة ملحق للبيت الأبيض. ومن المقرر أن يستضيف ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المقر عينه، الإثنين.

وبعد لقاء زيلينسكي بترامب، من المرتقب أن يجري الرئيسان مكالمة هاتفية مع الزعماء الأوروبيين، بحسب ما أفاد الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية.

نسخة جديدة

لم يكن الاجتماع الأخير بين الرئيسين الأميركي والأوكراني وديًّا بشكل خاص.

وتأتي القمة في فلوريدا عقب اقتراح الرئيس الأوكراني نسخة جديدة من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، بعد تعديلها إثر محادثات مع أوكرانيا، وهو ما أثار استياء موسكو.

وبعد نسخة أولية كانت أكثر مراعاة للمطالب الروسية، يعتقد الكرملين أن كييف تحاول من خلال هذه النسخة الأخيرة "نسف" المحادثات.

وفي تصعيد للضغط الميداني، أعلنت روسيا السبت أنها سيطرت على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا، هما ميرنوغراد وغوليايبول.

وقال بوتين، أمس السبت: "إذا لم ترغب السلطات في كييف في تسوية هذه القضية سلميا، فسنحل كل المشكلات التي تواجهنا بالوسائل العسكرية".

وأضاف الرئيس الروسي أن "قادة نظام كييف ليسوا في عجلة من أمرهم لحل هذا النزاع سلميا". واستذكر قائلا "لقد تحدثت عن هذا الأمر قبل عام في خطاب ألقيته في وزارة الخارجية".

عشية الاجتماع في فلوريدا، هاجمت موسكو كييف والمنطقة المحيطة بها بمئات المسيّرات وعشرات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل شخصين وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل.

وأعلنت شركة "دتيك"، أكبر مستثمر خاص في قطاع الطاقة الأوكراني، اليوم الأحد، استئناف تزويد "جميع المنازل في العاصمة" بالتيار الكهربائي.

وقال زيلينسكي السبت إن هذا الهجوم يُجسّد "رد روسيا على جهودنا السلمية".

ولم يعد دونالد ترامب يُخفي استياءه من طول أمد المفاوضات. فقد صرّحت الناطقة باسمه كارولاين ليفيت في 11 كانون الأول/ ديسمبر، بأنه "يشعر بإحباط شديد من كلا الجانبين".

دونباس

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر، حثّ الرئيس الأميركي أوكرانيا على اتخاذ إجراءات لإنهاء المراوحة المستمرة.

لكن هل سينجح فولوديمير زيلينسكي في إقناعه بتوجيه رسالة مماثلة إلى موسكو، لا سيما وأن النسخة الأخيرة من الخطة تبدو غير مقبولة لدى الروس؟

وتقترح الوثيقة المكونة من 20 بندا تجميد خطوط القتال على الجبهة من دون التطرق إلى المطلب الروسي بسحب القوات الأوكرانية من نحو 20% من منطقة دونيتسك الشرقية، التي لا تزال تحت سيطرتها.

كما أن النص الجديد لم يعد يتضمن أي التزام قانوني على أوكرانيا بالامتناع عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو مطلب رئيسي آخر للكرملين.

إلى جانب مصير دونباس، المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تطالب بها موسكو، ومصير محطة زابوريجيا النووية التي يحتلها الروس في الجنوب، من المتوقع أن يناقش الرئيسان الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها القوى الغربية كجزء من اتفاق سلام محتمل.

وشدد زيلينسكي، السبت، على أن "هذه الضمانات الأمنية يجب أن تأتي بالتزامن مع نهاية الحرب".

وكان الرئيس الأميركي قد أشار مؤخرا إلى أن أوكرانيا، من وجهة نظره، لديها كل المصلحة في تجميد خطوط الجبهة بأسرع وقت ممكن في مواجهة أي تقدم روسي مستقبلي، يعتبره حتميا.

وقال في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر "روسيا متقدمة، ولطالما كانت كذلك".

لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أكدت، السبت، عقب مكالمة هاتفية مع زيلينسكي، على ضرورة أن يحافظ أي اتفاق سلام على "سيادة" أوكرانيا و"وحدة أراضيها".