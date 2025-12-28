زيلينسكي يلتقي ترامب في فلوريدا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا

يأتي هذا اللقاء بعد توتر شاب الاجتماع السابق بين الرئيسين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حين طلب زيلينسكي صواريخ توماهوك من دون جدوى.

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى ولاية فلوريدا للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اجتماع يعقد، اليوم الأحد، في منتجع مارالاغو، بهدف بحث سبل إنهاء الحرب المستمرة مع روسيا منذ نحو أربع سنوات، ومحاولة الحصول على موافقة واشنطن على النسخة الأحدث من خطة السلام.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال ترامب في تصريحات لموقع بوليتيكو إن زيلينسكي "لا يملك شيئا حتى أوافق أنا عليه"، في إشارة إلى الدور الحاسم للولايات المتحدة في أي تسوية محتملة، لكنه أبدى في الوقت ذاته تفاؤله بنتائج اللقاء، مؤكدا أن الأمور "ستسير على ما يرام" مع كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعتزم التحدث معه قريبًا.

من جهته، أعرب زيلينسكي خلال زيارة إلى كندا عن أمله في أن يكون اللقاء "بناء للغاية"، لافتا إلى أنه تشاور مسبقا مع حلفائه الأوروبيين الذين أكدوا دعمهم الكامل لأوكرانيا. كما حصل على حزمة مساعدات اقتصادية جديدة من كندا بقيمة 2.5 مليار دولار كندي.

ويأتي هذا اللقاء بعد توتر شاب الاجتماع السابق بين الرئيسين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حين طلب زيلينسكي صواريخ توماهوك من دون جدوى.

كما يتزامن مع تقديم كييف نسخة معدلة من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، بعد مشاورات مع الأوروبيين، وهي نسخة أثارت استياء موسكو التي اعتبرت أن أوكرانيا تسعى إلى نسف المفاوضات.

وتقترح الخطة الجديدة، المؤلفة من 20 بندا، تجميد خطوط القتال من دون إلزام أوكرانيا بالانسحاب من مناطق في إقليم دونيتسك، كما لا تتضمن التزاما قانونيا بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما ترفضه روسيا.

وعشية الاجتماع، صعدت موسكو هجماتها، حيث أطلقت مئات المسيّرات وعشرات الصواريخ على كييف ومحيطها، ما أسفر عن مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل، في هجوم وصفه زيلينسكي بأنه "رد روسيا على الجهود السلمية".

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان، إلى جانب مصير إقليم دونباس ومحطة زابوريجيا النووية، الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها الدول الغربية في إطار أي اتفاق سلام محتمل، في وقت تتباين فيه المواقف الدولية بين الدعوة إلى تجميد القتال والحفاظ على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.