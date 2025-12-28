يهدّد استقرار المنطقة: دعوة عربية لمجلس الأمن بموقف حازم تجاه اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

دعوة عربية لمجلس الأمن بموقف حازم تجاه اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، وذلك بحسب البيان الختامي لاجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين عُقد، الأحد، بالقاهرة بدعوة من الصومال.

دعت الجامعة العربية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني بما يسمى "إقليم أرض الصومال"، باعتباره "إجراء تهديديا للسلم والأمن الدوليين".

جاء ذلك في بيان ختامي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عقب اجتماع طارئ عقده الأحد بالقاهرة، بدعوة من الصومال وبتأييد عدد من دول الأعضاء بالجامعة العربية، عقب الاعتراف الإسرائيلي "الباطل"، بحسب بيان للمجلس.

ووفق البيان، عقد الاجتماع برئاسة المندوب الدائم للإمارات السفير حمد الزعابي، والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، وبمشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية، في بيانه، بـ"أشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال، ما يسمى إقليم أرض الصومال، طمعًا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضًا قاطعًا".

وأكد المجلس "رفضه الكامل لأية إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بهدف تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها".

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مخاطبة رئاسة مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، باعتباره "إجراء تهديديًا للسلم والأمن الدوليين".

الصومال يدعو الدول العربية إلى التصدي لاعتداءات إسرائيل المتكررة

وخلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، دعا الصومال، الدول العربية إلى "الوقوف بحزم ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" والعمل على وضع "سياسات جادة للحد من تكرارها واستمرارها".

وبناء على طلب الصومال وتأييد بقية الدول العربية، قرر مجلس الجامعة السبت، عقد هذا الاجتماع، لبحث التطورات المرتبطة بإعلان إسرائيل الاعتراف بما يُسمى إقليم "أرض الصومال"، بحسب بيان للجامعة.

وقال سفير الصومال في القاهرة ومندوبه بالجامعة العربية علي عبدي أواري إن اجتماع اليوم يأتي في "ظرف بالغ الخطورة".

وأضاف أن "ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من اعتراف مزعوم بإقليم الشمال الغربي بالصومال، هو عمل عدواني واستفزازي ومرفوض جملة وتفصيلا".

وتابع: "هذا الإجراء الإسرائيلي يعتبر باطلا ومرفوضا وعديم الأثر، ولن يغير من الحقيقة الثابتة".

وشدد على أن "إقليم الشمال الغربي، المُسمى بـ"أرض الصومال"، جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدتنا الوطنية غير قابلة للمساومة أو التفكيك".

و"هذا التصرف الخطير لا يمكن فصله عن نهج عدواني مستمر يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي، واليوم يعمل على دعم كيان انفصالي سعيا في تحقيق التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه"، بحسب أواري.

وذكر أواري بأن "الصومال لن يكون طرفا في أي مسعى لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم"، في إشارة إلى وجود مخطط لتهجير فلسطينيين إلى الإقليم.

وأضاف: "وسيعمل (الصومال) خلال عضويته في مجلس الأمن 2025-2026 ورئاسته الدورية للمجلس في يناير (كانون الثاني) 2026 على إفشال تلك الخطط والوقوف في وجه الأطماع الإسرائيلية الفجة".

وتابع أن "الصومال لا يرى في هذه الخطوة (الاعتراف الإسرائيلي) مجرد اعتداء إسرائيلي آخر على دولة عربية أخرى، بل اعتداء مباشرا ومسا بالأمن القومي العربي ككل وأمن الملاحة في البحر الأحمر".

ودعا أواري "الدول العربية إلى الوقوف بحزم ضد هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد دولنا العربية، والعمل على وضع سياسات جادة للحد دون تكرارها واستمرارها".

ويهدف الاجتماع، بحسب بيان الجامعة السبت، إلى "التأكيد على الرفض العربي القاطع لأي إجراءات أو قرارات أحادية من شأنها المساس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها". كما يرمي إلى "التشديد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ذات الصلة".

رئيس الصومال: تهديد لاستقرار المنطقة... "لن نقبل بتهجير الفلسطينيين"

من جانبه، حذّر الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، من أن اعتراف إسرائيل باستقلال إقليم أرض الصومال الانفصالي، "يشكل تهديدا لأمن واستقرار العالم والمنطقة".

وقال محمود خلال جلسة برلمانية طارئة، إن الاعتراف "يرقى إلى مستوى عدوان سافر على سيادة واستقلال وسلامة أراضي ووحدة شعب جمهورية الصومال".

وأضاف أن "انتهاكات (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو، ومحاولاته لتقسيم جمهورية الصومال الفدرالية، تشكل تهديدا لأمن واستقرار العالم والمنطقة، وتشجع الجماعات المتشددة والحركات الانفصالية الموجودة أو التي يمكن أن توجد في العديد من مناطق العالم".

وتسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي، وهي تحظى بموقع إستراتيجي على خليج عدن ولديها عملتها الخاصة وجوازات سفرها وجيشها.

لكنها ظلت معزولة دبلوماسيا منذ إعلانها الاستقلال، وإن كانت تشهد عموما استقرارا أكبر من الصومال، حيث يشن مسلحون هجمات دورية في العاصمة مقديشو.

ونددت الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي، الجمعة، بإعلان إسرائيل.

ودانت مقديشو "هجوما متعمدا" على سيادتها، كما استنكرت مصر وتركيا ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي القرار.

وأكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام سيادة الصومال، داعيا على لسان الناطق باسم شؤونه الخارجية، أنور العنوني، إلى "حوار هادف بين أرض الصومال والحكومة الفدرالية الصومالية لحل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة".

ورأى محللون أن التقارب مع أرض الصومال سيمنح إسرائيل وصولا أفضل إلى البحر الأحمر، ما سيمكنها من ضرب الحوثيين في اليمن.

وشنت إسرائيل غارات متكررة على اليمن، بعد اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ردا على هجمات نفذها الحوثيين، وفق ادّعائها.

وأوقف الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم منذ بدء الهدنة الهشة في غزة في تشرين الأول/ أكتوبر.

كما أن أرض الصومال من بين حفنة من الدول التي جرى التحدث عنها في تقارير إعلامية قبل أشهر كوجهة محتملة لاستقبال فلسطينيين قد تعمل إسرائيل على تهجيرهم من غزة، ولم تعلق سلطات أرض الصومال ولا الحكومة الإسرائيلية على تلك التقارير.

وقال شيخ محمود أمام البرلمان: "لن تقبل الصومال أبدا تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أرضه الشرعية إلى مكان بعيد، سواء كان الصومال أو أي مكان آخر".

كما حذّر نتنياهو من "نقل حروبه في الشرق الأوسط إلى الصومال. لن تسمح الصومال بوجود قواعد عسكرية تُستخدم لمهاجمة دول أخرى؛ وهي مستعدة للمشاركة في تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم بشكل عام".

والجمعة، قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الأخير "أعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة".

ومنذ منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، لم يحظ ما يُسمى إقليم "أرض الصومال" بأي اعتراف رسمي، ولم تتمكن الحكومة المركزية من بسط سيطرتها عليه.

وأعلن الصومال، في بيان الجمعة، رفضه الخطوة الإسرائيلية، وشدد على "التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه".

وقالت الحكومة، في البيان، إن الصومال لن يسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيه من شأنها جرّه إلى صراعات بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة.

وخلال أكثر من عامين عصف عدوان إسرائيلي بالمنطقة، ففضلا عن حرب إبادة غزة، شنت تل أبيب حربين على لبنان وإيران، وتنفذ غارات جوية وتوغلات برية في سورية ولبنان، بالإضافة إلى غارات جوية على اليمن وأخرى على قطر.