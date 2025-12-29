إصابة 7 من الشرطة التركية خلال اشتباك مع مسلحين من "داعش"

يأتي هذا الحادث بعد أسبوع من اعتقال الشرطة التركية 115 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، وفق مكتب المدعي العام في إسطنبول، الذي أشار إلى أن الهجمات كانت تستهدف غير المسلمين.

أصيب سبعة من أفراد الشرطة التركية، اليوم الاثنين، خلال اشتباك مسلح مع مشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" في منطقة يالوفا شمال غرب تركيا، وفق ما أفادت قناة "تي آر تي خبر" الرسمية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت القناة أن فرق الشرطة نفذت عملية دهم لمنزل يعتقد أنه يضم مسلحين بالقرب من بلدة يالوفا على ساحل بحر مرمرة جنوبي إسطنبول، حيث أطلق المشتبه بهم النار على قوات الأمن أثناء العملية.

وأكدت السلطات أن حالة المصابين ليست خطيرة، وتم إرسال قوات خاصة من الشرطة من إقليم بورصة لدعم العملية.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من اعتقال الشرطة التركية 115 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، وفق مكتب المدعي العام في إسطنبول، الذي أشار إلى أن الهجمات كانت تستهدف غير المسلمين بشكل خاص.

وتذكر تركيا بسجل من الهجمات السابقة التي نسبت تنظيم "داعش" المتشدد، منها هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول، وهجوم على مطار المدينة الرئيسي قبل نحو عقد من الزمن، أسفرت عن مقتل العشرات.