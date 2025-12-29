بأول ضربة بريّة لفنزويلا: ترامب يعلن استهداف مرسى لقوارب يُشتبه بتهريبها مخدّرات

قال ترامب للصحافيين: "كان هناك انفجار كبير في منطقة المرسى حيث يحمّلون القوارب بالمخدّرات. لقد استهدفنا كل القوارب، ثم استهدفنا الموقع نفسه، ولم يعد موجودا".

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، أن الولايات المتحدة استهدفت ودمّرت مرسى يُستخدم، بحسب قوله، لانطلاق قوارب تُهرَّب عبرها مخدّرات من فنزويلا، في خطوة قد تُعدّ أول ضربة برّية ضمن الحملة العسكرية الأميركية في المنطقة.

وقال ترامب للصحافيين: "كان هناك انفجار كبير في منطقة المرسى حيث يحمّلون القوارب بالمخدّرات. لقد استهدفنا كل القوارب، ثم استهدفنا الموقع نفسه، ولم يعد موجودا".

وأضاف: "كان الموقع على الساحل"، رافضا تحديد ما إذا كانت العملية عسكرية، أم نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية، كما امتنع عن الكشف عن مكان الضربة.

وكان تعليق عابر أدلى به ترامب الأسبوع الماضي، قد أثار تساؤلات حيال هذه الضربة البرية.

وقال ترامب في مقابلة بُثّت الجمعة، إن الولايات المتحدة دمّرت "منشأة كبيرة" لإنتاج زوارق التهريب، وذلك خلال تطرّقه إلى حملته للضغط على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وأضاف الرئيس الأميركي في مقابلة مع الملياردير الداعم له جون كاتسيماتيديس عبر إذاعة "دبليو إيه بي سي" في نيويورك: "لديهم مصنع كبير أو منشأة كبيرة حيث يرسلون، كما تعلمون، من حيث تنطلق الزوارق".

وتابع: "قبل ليلتين دمّرناها. لقد وجّهنا لهم ضربة قوية جدا".

ونفّذت القوات الأميركية العديد من الضربات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ اعتبارا من أيلول/ سبتمبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

ويقول ترامب منذ أسابيع إنه سيأمر بضربات برية "قريبا" ضد كارتيلات المخدرات في أميركا اللاتينية، لكن أي هجوم لم يؤكد بعد.

وتكثّف إدارة ترامب الضغوط على مادورو الذي تتّهمه بإدارة كارتيل مخدرات، وقد أعلنت فرض "حظر كامل" على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات، سواء أبحرت من فنزويلا أو كانت متجهة إليها.

وترى كراكاس أن إدارة ترامب تلجأ إلى اتهامات كاذبة بتهريب المخدرات، سعيا إلى إسقاط مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة للبلاد.