ترامب: تسوية دونباس تقترب وتقدم ملموس نحو إنهاء الحرب بأوكرانيا

أكد ترامب أن نقطة أو نقطتين لا تزالان عالقتين في مسار التفاوض، إلا أنه يرى أن الاتفاق بات وشيكا، واصفا المفاوضات بأنها كانت صعبة للغاية، لكنها أحرزت تقدما ملموسا، بما في ذلك المحادثات مع القادة الأوروبيين.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن أوكرانيا وروسيا تقتربان من التوصل إلى تسوية بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها، رغم بقاء بعض القضايا الشائكة، مرجحا أن تتضح نتائج المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب اجتماع مطول في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، حيث أشار إلى أن الحل لم يتحقق بعد، لكنه بات أقرب من أي وقت مضى. ولفت إلى أن روسيا تطالب بتخلي أوكرانيا عن دونباس، معتبرا أن هذا الطلب بحاجة إلى تعديل.

ولم يستبعد ترامب زيارة أوكرانيا للترويج لخطة السلام، مشيرا إلى أنه اقترح التوجه إلى كييف وإلقاء كلمة أمام البرلمان، وهو ما رحب به زيلينسكي سريعا.

كما أشار الجانبان إلى وجود شبه اتفاق على اتفاقية أمنية بين واشنطن وكييف، مع بقاء بعض الخلافات المتعلقة بالأراضي.

وفيما يخص محطة زاباروجيا النووية، إحدى أبرز نقاط الخلاف، قال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعمل مع أوكرانيا على إعادة تشغيلها، مشيرا إلى أن موسكو لم تستهدفها بالقصف.

وكانت كييف قد رفضت سابقا التعاون مع روسيا في تشغيل المحطة، واقترحت تقاسم السيطرة عليها مع الولايات المتحدة.

من جانبه، أبدى الرئيس الأوكراني انفتاحا على الخطة الأميركية المعدلة، في إشارة إلى استعداد محتمل لتنازلات إقليمية، شريطة عرضها على استفتاء شعبي.

وأكد زيلينسكي أن فرقا من الولايات المتحدة وأوكرانيا ستجتمع الأسبوع المقبل لاستكمال المباحثات، لافتًا إلى أن خطة ترامب حظيت بموافقة بنسبة 90%، فيما جرى الاتفاق بالكامل على الضمانات الأمنية.

وفي موسكو، أعلن الكرملين أن الاتصال الهاتفي بين ترامب وبوتين كان جيدا ومثمرا، وأن الرئيسين شددا على ضرورة اتخاذ أوكرانيا قرارا شجاعًا بشأن دونباس دون تأخير، معتبرين أن المقترح الأوروبي لوقف مؤقت لإطلاق النار قد يطيل أمد الصراع.

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التزام بلاده بمواصلة العمل مع المفاوضين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق مستدام، معتبرًا أن أوروبا باتت العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام.

وفي السياق الأوروبي، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تقدم في ملف الضمانات الأمنية، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إحراز تقدم ملموس، مشددة على أهمية تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا منذ البداية.

يذكر أن روسيا ترفض بشكل قاطع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في حين تواصل المفاوضات الدولية بحث سبل إنهاء الحرب وضمان سلام دائم.