روسيا تؤكد دخول المفاوضات مراحلها الأخيرة وأوكرانيا تطلب ضمانات أمنية طويلة الأمد

اقترحت الولايات المتحدة على أوكرانيا ضمانات أمنية "متينة" في مواجهة روسيا لفترة 15 سنة قابلة للتمديد، بحسب ما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين، مشيرا إلى أنه طلب مدّة أطول من واشنطن خلال لقائه الأحد بدونالد ترامب.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "أريد فعلا أن تكون هذه الضمانات أطول. وقلت له إننا نرغب في النظر في إمكانية طرح 30 أو 40 أو 50 سنة"، مشيرا إلى أن نظيره الأميركي وعده بدرس هذا المقترح.

وأشار إلى أنّ حصول كييف على ضمانات أمنية سيكون شرطا لرفع الأحكام العرفية في أوكرانيا والتي دخلت حيز التنفيذ منذ اليوم الأول للغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، والتي تحظر بشكل خاص على الرجال الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما) مغادرة البلاد إلا بتصريح خاص.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في عقد اجتماع قريبا في أوكرانيا بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين.

وقال "نرغب في تنظيم اجتماع على مستوى المستشارين خلال الأيام المقبلة. رستم عمروف (المفاوض الأوكراني) على اتصال بجميع المستشارين الأميركيين والأوروبيين. نريد أن يُعقد هذا الاجتماع في أوكرانيا". وأوضح أنّ هذا الاجتماع سيسبق اجتماعا بين القادة الأوروبيين والأوكرانيين، قبل قمة محتملة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقادة الأوروبيين.

وتابع "نحن جميعا ملتزمون التزاما راسخا بضمان عقد الاجتماعات التي ذكرتها في كانون الثاني/يناير. بعد ذلك، أعتقد أنه إذا سارت الأمور تدريجيا، سيتم عقد اجتماع بشكل أو بآخر مع الروس".

ورأى زيلينسكي أنّ الضربات الروسية على أوكرانيا ورسائل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الداخلية بشأن الحرب، لا تتوافق مع تصريحاته "السلمية" التي يدلي بها لترامب.

وقال زيلينسكي للصحافيين "من جهة، يخبر الرئيس الأميركي بأنّه يريد إنهاء الحرب وبأنّ هذه هي رغبته... ومن جهة أخرى، ينشر علنا في وسائل الإعلام، جميع رسائله بشأن الاستعداد والرغبة في مواصلة الحرب، وهو يضربنا بالصواريخ ويتحدث علنا عن الأمر، ويحتفل بتدمير البنية التحتية المدنية، ويعطي تعليمات لجنرالاته بشأن أماكن التقدم وما يجب الاستيلاء عليه، وما إلى ذلك".

وتابع زيلينسكي "برأيي، فإنّ هذه الأعمال لا تتوافق مع الخطاب السلمي المزعوم الذي يستخدمه في حواراته مع رئيس الولايات المتحدة".

وقال إنّ القضايا المتعلّقة بالأراضي التي تحتلّها روسيا ومحطة زابوريجيا النووية، ما زالت آخر الأجزاء التي لم يتم حلّها في المحادثات لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي للصحافيين "ما زالت هناك قضيّتان: محطة زابوريجيا النووية، كيف ستعمل، وقضية الأراضي" التي تحتلّها موسكو. وأضاف "لهذا السبب، قلت إنّ الخطة المكوّنة من 20 نقطة جاهزة بنسبة 90%".

الكرملين: موسكو تتفق مع تقييم ترامب بأن السلام في أوكرانيا أصبح أقرب بكثير

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي بأن الأطراف أصبحت أقرب إلى حل النزاع في أوكرانيا، وأن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية.

وقال بيسكوف للصحافيين، ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني زيلينسكي، "لا يوجد أي حديث عن إجراء مثل هذه المكالمة في الوقت الراهن"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن "مكالمة هاتفية جديدة ستجرى قريبا بين بوتين وترامب".

وقال بيسكوف إنه على مواطني الاتحاد الأوروبي تقبل القادة الذين انتخبوهم حتى موعد الانتخابات.

وأضاف بيسكوف، ردا على أسئلة الصحافيين حول موقف الكرملين من فكرة إنشاء منطقة اقتصادية حرة في دونباس، الخاضعة حاليًا لسيطرة القوات الأوكرانية، ومن مقترح الإدارة المشتركة لمحطة زابوريجيا النووية، "نعتقد أن التعليق على نقاط نقاش محددة غير مناسب في هذا الوقت. التعليقات العامة غير مناسبة".

وقال بيسكوف إن على كييف سحب قواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال.

وأشار بيسكوف إلى أن موضوع هدنة عيد الميلاد لم يُناقش خلال المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب.