أستراليا: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني "تصرّفا بشكل منفرد"

سافر الإثنان إلى جنوب الفيليبين في الأسابيع التي سبقت إطلاق النار، ما أثار شكوكا حول احتمال ارتباطهما بمتطرفين في منطقة لديها تاريخ من التمردات؛ لكنّ مفوّضة الشرطة الفدرالية الأسترالية قالت إنه "يُعتقد أن هذين الفردين تصرفا بشكل منفرد".

من مكان الهجوم في أستراليا (Gettyimages)

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، إن المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني، لم يكونا على ما يبدو جزءا من خلية إرهابية.

وتتهم السلطات نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار خلال احتفال يهودي في شاطئ بونداي في 14 كانون الأول/ ديسمبر، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات، في أسوأ هجوم تشهده البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.

وسافر الإثنان إلى جنوب الفيليبين في الأسابيع التي سبقت إطلاق النار، ما أثار شكوكا حول احتمال ارتباطهما بمتطرفين في منطقة لديها تاريخ من التمردات.

لكنّ مفوّضة الشرطة الفدرالية الأسترالية كريسي باريت قالت في مؤتمر صحافي: "يعتقد أن هذين الفردين تصرفا بشكل منفرد".

وأضافت أنه "لا يوجد دليل يشير إلى أن المشتبه بهما كانا جزءا من خلية إرهابية أوسع، أو أنهما تلقيا توجيهات من آخرين لتنفيذ الهجوم".

وأشارت إلى أن الشرطة ستواصل التحقيق في سبب سفرهما إلى مدينة دافاو، حيث أظهرت فيديوهات من كاميرات مراقبة أنهما بالكاد غادرا فندقهما.

وأضافت: "أريد أن أكون واضحة. أنا لست أقترح أنهما كانا هناك من أجل السياحة".

وتعتقد الشرطة أن الثنائي "خططا بدقة" للهجوم على مدى أشهر، ونشرت صورا تظهرهما يتدربان على استخدام البنادق في الريف الأسترالي.

وأفادت الشرطة أيضا بأن الشخصين سجلا مقطع فيديو في تشرين الأول/ أكتوبر ينددان فيه بـ"الصهاينة" قبل تنفيذ هجومهما.

وهما ظهرا في تسجيل فيديو عثر عليه في هاتف أحدهما، جالسين أمام راية تنظيم "داعش".

وأردت الشرطة ساجد أكرم (50 عاما) أثناء وقوع الهجوم، بينما أصيب نافيد (24 عاما). وأعلنت الشرطة نقله من المستشفى إلى السجن، الإثنين.