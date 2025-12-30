أوجلان يدعو تركيا إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين قوات سورية الديمقراطية ودمشق

قال عبد الله أوجلان في الرسالة المكتوبة بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر، إنه "من الضروري أن تؤدي تركيا دورا تيسيريا وبنّاء ويركّز على الحوار في هذه العملية. هذا أمر بالغ الأهمية من أجل السلام الإقليمي ولتعزيز سلامها الداخلي".

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، المسجون منذ 26 عاما، أنقرة إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين دمشق وقوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وذلك في رسالة نقلها، اليوم الثلاثاء، حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي المؤيد للأكراد.

وجاءت الرسالة عشية انتهاء المهلة لتنفيذ اتفاق أبرم مع السلطات السورية لحسم ملّف منطقة شمال وشمال شرق سورية.

وتضمّن الاتفاق بنودا عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية، بحلول نهاية العام.

إلا أن تباينا في وجهات النظر بين الطرفين، حال دون إحراز تقدم في تطبيقه حتى الآن، رغم ضغوط تقودها واشنطن بشكل رئيسي.

وكتب أوجلان أن "المطلب الأساسي الوارد في الاتفاق الموقع في العاشر من آذار/مارس بين قوات سورية الديمقراطية وحكومة دمشق هو نموذج سياسي ديموقراطي يتيح للشعوب أن تحكم نفسها معا. ويتضمن هذا النهج أيضا قاعدة اندماج ديموقراطي قابلة للتفاوض مع السلطات المركزية. وتطبيق اتفاق 10 آذار/ مارس سيسهل هذه الآلية ويسرعها".

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على مساحات واسعة في شمال وشرق سورية، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سورية الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم داعش، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.

وقال قائد قوات سورية الديمقراطية، مظلوم عبدي، الخميس الماضي، إنه يبذل كل ما في وسعه لتجنب فشل الاتفاق المبرم مع دمشق.

وشدد مجددا على المطالبة باللامركزية، وهي مسألة رفضتها الحكومة في دمشق بقيادة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، التي تولت السلطة في كانون الأول/ ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أكد من دمشق على أهمية اندماج قوات سورية الديمقراطية في صفوف الجيش السوري، وألا تشكّل "عائقا" أمام وحدة البلاد واستقرارها.

وحذرت أنقرة القوات الكردية في سورية من أن شركاء قوات سورية الديمقراطية "بدأوا يفقدون صبرهم".

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي أقامت حكومته علاقات وثيقة مع القيادة الجديدة في دمشق، مرارا إلى دمج القوات الكردية في أسرع وقت ممكن.

وبين عامي 2016 و2019، أطلقت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سورية، ضد المقاتلين الأكراد السوريين وتنظيم داعش.