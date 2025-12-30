الصين تواصل مناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان

تهدف المناورات إلى تدريب القوات على دوريات الاستعداد القتالي، وحصار الموانئ والمناطق الرئيسية، والردع المتعدد الأبعاد.

بدأت الصين، الثلاثاء، يومها الثاني من المناورات العسكرية حول تايوان، شملت إطلاق الذخيرة الحية وحصار محاك للموانئ الرئيسية للجزيرة، في رسالة اعتبرت "تحذيرا شديد اللهجة" تجاه السلطات التايوانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت وزارة الدفاع في تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، بأنها رصدت 130 طائرة عسكرية صينية، و14 سفينة تابعة للبحرية، وثماني سفن حكومية خلال 24 ساعة، وهو أعلى عدد للطائرات الصينية يسجل في يوم واحد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وشهدت جزيرة بينغتان الصينية إطلاق صواريخ في الهواء صباح الثلاثاء، تاركة وراءها دخانا أبيضا، في إطار التدريبات التي أطلقت عليها الصين اسم "مهمة العدالة 2025".

وتهدف المناورات إلى تدريب القوات على دوريات الاستعداد القتالي، وحصار الموانئ والمناطق الرئيسية، والردع المتعدد الأبعاد.

وأكدت بكين أن التدريبات تهدف إلى الرد على القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان، واعتبرتها إجراءً مشروعًا لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية.

من جهتها، أعلنت تايوان أن بعض مناطق التدريبات كانت على بعد أقل من 12 ميلا بحريا من سواحلها، مشيرة إلى أن إدارة الطيران المدني اضطرت لإغلاق هذه المنطقة مؤقتا لمدة عشر ساعات.

وردا على التدريبات، نشر الجيش التايواني قوات مناسبة وأنشأ مركز استجابة، ونفذ تمرين استجابة سريعة، فيما أكد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، في منشور على فيسبوك أنه سيتصرف بمسؤولية دون استفزاز بكين أو تصعيد التوترات.

من جانبها، حذرت الصين من مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، مؤكدة أنها ستتصدى لها بقوة.

ويأتي هذا التوتر بعد صفقة بيع أسلحة أميركية لتايبيه بقيمة 11.1 مليار دولار، عقب أسابيع من التوترات بين الصين واليابان بشأن دعم طوكيو المحتمل لتايوان في نزاع مستقبلي.