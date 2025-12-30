بزشكيان: سنردّ بقوّة على أي اعتداء جديد يطالنا

قال بزشكيان في تدوينة عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن "رد جمهورية إيران الإسلامية على أي هجوم ظالم، سيكون قاسيا وموجعا، ويبعث على الندم"، وذلك بعد تهديدات إسرائيلية وأميركية، بينها ما صدر عن اجتماع نتنياهو وترامب.

انتقد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تهديدات أميركية وإسرائيلية بشأن شن هجوم جديد ضد بلاده، وأكد أن طهران سترد بقوة على أي اعتداء يطالها.

يأتي ذلك غداة تصريح للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال فيه إن واشنطن مستعدة لأي هجوم محتمل ضد طهران.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في فلوريدا، إنه يدعم "هجوما سريعا" على إيران إذا استمرت في تطوير قدراتها النووية، ولم تذهب لاتفاق.

وفي حزيران/ يونيو الماضي شنت إسرائيل بدعم أميركي حربا على إيران استمرت 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتعدّ كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألدّ لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.