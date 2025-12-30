تركيا: اعتقال 357 شخصا في عملية ضد تنظيم "داعش"

أعلنت تركيا اعتقال 357 شخصا في عملية نفذتها في 21 محافظة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في أعقاب مقتل 3 من عناصرها خلال عملية ضد التنظيم شمال غربي البلاد.

قوات أمن تركية في عملية ضد تنظيم "داعش" في مدينة أضنة (توضيحية - Gettyimages)

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الثلاثاء، أن الشرطة التركية اعتقال 357 شخصا في إطار عملية واسعة النطاق نفذتها في 21 محافظة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد يوم من عملية ضد التنظيم أسفرت عن مقتل ثلاثة شرطيين في شمال غرب تركيا.

وقال يرلي كايا عبر "إكس"، إنه "خلال عمليات نفذتها قوات الشرطة على نحو متزامن هذا الصباح في 21 محافظة، اعتقلنا 357 مشتبها بهم على ارتباط بتنظيم ’داعش’... لم ندع يوما أي فرصة للذين يحاولون إركاع هذا البلد بواسطة الإرهاب".

وقُتل ثلاثة شرطيين الإثنين خلال عملية ضد التنظيم المتطرف في يالوفا بشمال غرب تركيا، إثر مواجهة استمرت ساعات وأسفرت كذلك عن مقتل ستة من عناصر التنظيم، جميعهم أتراك.

وأمر مدعي عام إسطنبول الخميس الماضي باعتقال 137 مشتبها بانتمائهم إلى "داعش": "بناء على معلومات استخباراتية تشير إلى أن تنظيم ’داعش’ الإرهابي كان يخطط لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة".

وتخشى تركيا من تسلل هذا التنظيم الذي لا يزال نشطا في سورية التي تشترك معها بحدود طولها 900 كيلومتر.