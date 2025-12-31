تركيا: اعتقال 125 مشتبها بحملة جديدة ضد تنظيم "داعش" في 25 محافظة

قال وزير الداخلية التركي إن العمليات جرت الأربعاء في إسطنبول و24 محافظة أخرى، من بينها أنقرة ويالوفا.

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 125 شخصا يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي الأربعاء خلال حملة جرت في أنحاء البلاد.

وقال إن قوات الأمن "أوقفت 125 مشتبها بهم من ’داعش’ في عمليات جرت بصورة متزامنة هذا الصباح في 25 محافظة".

ونفذت تركيا سلسلة مداهمات استهدفت عناصر تشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" بعد مقتل ثلاثة شرطيين الإثنين في عملية استهدفت التنظيم في يالوفا بشمال غرب البلاد.

وقُتل الإثنين ستة عناصر يُشتبه بانتمائهم للتنظيم، جميعهم أتراك، في اشتباكات استمرت ساعات. وفي اليوم التالي، أعلنت قوات الأمن اعتقال 357 شخصا في عملية أخرى استهدفت التنظيم.

وقال الوزير إن العمليات جرت الأربعاء في إسطنبول و24 محافظة أخرى، من بينها أنقرة ويالوفا.

ونشر يرلي كايا مقطع فيديو يُظهر قوات الأمن وهي تُفتش منازل عدد من المشتبه بهم، بعضهم مكبل اليدين.

وأضاف "من يسعون لتقويض أخوتنا ووحدتنا وتماسكنا (...) سيواجهون قوة دولتنا ووحدة أمتنا".

في يوم عيد الميلاد، ألقت قوات الأمن القبض على 115 مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش"، بناء على معلومات استخباراتية حذرت من أن التنظيم المتطرف "يخطط لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة"، على ما أفاد مكتب المدعي العام في إسطنبول.

بدأت الحملة ضد تنظيم "داعش" بعد أيام فقط من اعتقال وكالة الاستخبارات التركية مواطنا تركيا يشغل منصبا رفيعا داخل التنظيم في عملية على الحدود الأفغانية الباكستانية، على ما أفادت وكالة أنباء الأناضول في 22 كانون الاول/ديسمبر.

واتهمت الاستخبارات التركية المشتبه به محمد غورين بـ"التخطيط لهجمات انتحارية ضد مدنيين في أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا".

وفي الساعات الأولى من الأول من كانون الثاني/يناير 2017، شنّ تنظيم "داعش" هجوما داميا على ملهى ليلي في إسطنبول، أسفر عن مقتل 39 شخصا، معظمهم من الأجانب.