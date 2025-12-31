هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو ومدن روسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 27 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات بدءًا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بينها ثلاث فوق منطقة موسكو.

شنت أوكرانيا، مساء الثلاثاء، هجوما واسعا بطائرات مسيّرة استهدف العاصمة الروسية موسكو ومدنا أخرى في غرب روسيا وشبه جزيرة القرم، ما أسفر عن إصابة مدني واحد قرب موسكو، وأضرار في البنية التحتية لميناء توابسي على البحر الأسود وخط أنابيب غاز في منطقة سكنية دون تسجيل إصابات هناك.

بدوره، قال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، إن 21 مسيّرة أُسقطت خلال اليوم في المنطقة، مؤكدًا إصابة مدني واحد.

وتأتي هذه الهجمات بعد يوم من اتهام موسكو كييف بمحاولة استهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، وهو اتهام نفته أوكرانيا واعتبرته بلا أساس ويهدف إلى عرقلة الجهود الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.

في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام روسية عن السلطات انقطاع التيار الكهربائي عن بلدة قرب موسكو نتيجة عطل فني في منشأة طاقة إقليمية، ما أثر على نحو 100 ألف شخص، دون مؤشرات على ارتباط الانقطاع بالهجمات الأوكرانية.

في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جراء ضربات روسية استهدفت مدينة أوديسا الليلة الماضية.

وأوضح مسؤولون محليون أن مسيّرات روسية أصابت بنى تحتية سكنية ولوجستية، ما أدى إلى أضرار بالمباني واندلاع حرائق، مشيرين إلى إصابة طفلين يبلغان 8 و14 عاما ورضيع عمره 7 أشهر، إضافة إلى رجل يبلغ 42 عاما وصفت حالته بالخطرة.

سياسيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف ستناقش مع واشنطن إمكانية وجود قوات أميركية في أوكرانيا ضمن إطار ضمانات أمنية، معتبرا أن ذلك من شأنه تعزيز أمن البلاد. وأضاف أن اجتماعات للمستشارين ستعقد في السابع من كانون الثاني/يناير المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة، تمهيدا لاجتماع لاحق بين القادة الأوروبيين والأميركيين.