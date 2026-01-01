باكستان والهند تتبادلان قوائم السجناء والمنشآت النووية

ذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان، أنه بموجب الاتفاق الموقع مع باكستان عام 2008، جرى في الوقت ذاته تبادل قوائم المنشآت النووية والمحتجزين المدنيين في كل من نيودلهي وإسلام أباد.

تبادلت باكستان والهند في اليوم الأول من العام الجديد، قوائم المنشآت النووية والمحتجزين المدنيين في البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان، أنه بموجب الاتفاق الموقع مع باكستان عام 2008، جرى في الوقت ذاته تبادل قوائم المنشآت النووية والمحتجزين المدنيين في كل من نيودلهي وإسلام أباد.

وبموجب اتفاقية "الوصول القنصلي" لعام 2008، يتبادل البلدان قائمة السجناء مطلع كانون الثاني/ يناير، وفي 1 تموز/ يوليو من كل عام.

وبحسب البيان، قدّمت نيودلهي إلى إسلام أباد أسماء 391 محتجزا مدنيا من أصول باكستانية، إضافة إلى 33 صياد سمك محتجزين لديها.

من جانبه، أكد متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، خلال مؤتمر صحافي، صحة ما أعلنته الهند.

وقال أندرابي: "قدمت حكومة باكستان اليوم إلى الهند أسماء 257 محتجزا هنديا، هم 199 صياد سمك و58 مدنيا".

وأضاف أن البلدين تبادلا أيضا قوائم المنشآت النووية، وفقا للاتفاق المبرم بينهما الذي يحظر استهداف تلك المنشآت.

والاتفاقية الموقعة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1988، تُلزم الجانبين بإبلاغ بعضهما عن المنشآت والمرافق النووية بشكل دوري مطلع كانون الثاني/ يناير من كل عام كي تغطيها الاتفاقية.