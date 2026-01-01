سويسرا: ترجيحات بسقوط عشرات القتلى في حريق منتجع التزلّج

رجّحت الشرطة السويسرية مقتل عشرات الأشخاص في حريق اندلع خلال احتفالات رأس السنة داخل حانة في منتجع كرانس-مونتانا للتزلّج في جبال الألب، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والتحقيق في أسباب الحادث.

رجّحت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، مقتل عشرات الأشخاص في الحريق الذي اندلع خلال احتفالات رأس السنة داخل منتجع كرانس مونتانا للتزلّج في جبال الألب.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن حصيلة القتلى قد تتجاوز 40 شخصًا، فيما يُقدَّر عدد المصابين بنحو 100، معظمهم بإصابات خطيرة.

وقال قائد الشرطة في كانتون فاليه، جنوب غربي سويسرا، فريدريك جيسلير، للصحافيين: "يُعتقد أن عشرات من الأشخاص لقوا حتفهم".

وهرعت الشرطة وطواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المنتجع، الذي يُعد من أبرز وجهات التزلّج في أوروبا، عقب اندلاع الحريق داخل حانة مكتظّة بالسياح.

وقالت شرطة كانتون فاليه، في بيان، إن "حريقًا مجهول السبب" اندلع في حانة تستقطب عادة أعدادًا كبيرة من الزوّار.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الحريق وقع في حانة "لو كونستيلاسيون"، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 300 شخص، إضافة إلى 40 شخصًا على الشرفة.

وأشار المتحدث إلى أن نحو 100 شخص كانوا داخل الحانة وقت اندلاع الحريق، للاحتفال برأس السنة.

ونقل سائح من نيويورك مشاهد مصوّرة تُظهر ألسنة لهب برتقالية تجتاح المكان، وقال إنه شاهد أشخاصًا يركضون ويصرخون في الظلام.

الحانة التي شهدت الحريق الليلة الماضية (Getty Images)

وجاء في بيان الشرطة أن "عددًا من الأشخاص قضوا وأُصيب آخرون"، واصفًا الحادث بأنه "خطير"، ومشيرًا إلى أن "استجابة طارئة واسعة النطاق جارية".

وأضاف أن "قوة كبيرة من الشرطة والإطفاء والإسعاف توجّهت فورًا إلى المكان، والعملية لا تزال مستمرة".

وبعد ساعات على اندلاع الحريق، بقيت سيارات الإسعاف متواجدة في محيط الحانة، فيما بدت النوافذ محطّمة، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن "رائحة حريق ما زالت عالقة في الهواء".

ونقلت صحيفة "بليك" السويسرية عن طبيب في الموقع قوله إن حصيلة القتلى قد تكون "بالعشرات"، فيما أوردت صحيفة "لو نوفليست" اليومية أن مصادرها تتحدث عن "حصيلة فادحة"، قد تصل إلى نحو 40 قتيلًا و100 مصاب.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى احتمال اندلاع الحريق نتيجة استخدام مؤثرات نارية خلال حفل موسيقي، غير أن الشرطة أكدت أن السبب "لم يُعرف بعد".

وكان المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه، غايتان لاتون، قد أفاد في وقت سابق بوقوع "انفجار مجهول المصدر" قرابة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

وأعلنت الشرطة إغلاق المنطقة بالكامل أمام العامة، وفرض حظر جوي فوق كرانس-مونتانا.

وقال أحد سكان المنطقة قوله: "كانت الحفلة في ذروتها، الموسيقى تصدح والشمبانيا تتدفق، ثم فجأة تبدّل كل شيء".

وأضاف: "بدأ الناس يتجمعون في الشارع، وكانت صفارات الإنذار تُسمع من بعيد. الجميع كان مذهولًا وصامتًا".

وقال شخص آخر لصحيفة محلية: "سمعنا المروحيات طوال الليل. في البداية لم نفهم ما يحدث بسبب الألعاب النارية، ثم رأينا الدخان. إنه أمر فظيع، فالكثير من الشبان يرتادون هذه الحانة".