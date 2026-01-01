قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا في خيرسون

تستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ نحو أربع سنوات، مع احتلال روسيا نحو 20% من مساحة أوكرانيا، وتنفيذ ضربات شبه يومية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مخلفة خسائر بشرية كبيرة يقدر عدد القتلى العسكريين من الجانبين بمئات الآلاف.

تبادلت القوات الروسية والأوكرانية، الخميس، الاتهامات بشأن شن غارات وقصف في مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأوضح الحاكم الروسي للمقاطعة أن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مقهى وفندقا، ما أدى إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين.

من جانبها، قالت سلطات المقاطعة الأوكرانية إن مدنيا قتل وأصيب آخرون في قصف روسي استهدف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت وأسقطت 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها نفذت ضربات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية وعسكرية في روسيا، أسفرت عن اندلاع حريق في مصفاة توابسيسكي بإقليم كراسنودار وإلحاق أضرار بوحدات المعالجة الأساسية، التي تزود القوات الروسية بالوقود.

وبحسب بيانات أوكرانية تحليلها وكالة فرانس برس، سجل تراجع طفيف في عدد الهجمات الليلية الروسية بالصواريخ والمسيرات خلال كانون الأول/ديسمبر 2025، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآت الطاقة وانقطاع التيار عن مئات الآلاف من السكان، حيث أطلقت روسيا 5,310 صواريخ ومسيرات خلال الشهر، بانخفاض 6% عن تشرين الثاني/نوفمبر.

