مقتل عنصر من قوات الباسيج خلال التظاهرات في غرب إيران

قُتل عنصر في قوات الباسيج غرب إيران خلال اليوم الرابع من احتجاجات على غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية، في أول قتيل يُعلن عنه رسميًا منذ بدء التظاهرات، وسط تحذيرات قضائية من التعامل "بحزم" مع أي محاولات لزعزعة الأمن.

قُتل عنصر في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، ليل الأربعاء –الخميس، في غرب إيران، بعد أربعة أيام من احتجاجات متفرقة في عدد من المدن على خلفية غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقل التلفزيون الرسمي عن نائب محافظ مقاطعة لرستان، سعيد بور علي، قوله إن "عنصرًا في الباسيج في مدينة كوهدشت، يبلغ من العمر 21 عامًا، قُتل هذه الليلة على أيدي مثيري شغب، أثناء دفاعه عن النظام العام".

ويُعدّ هذا أول قتيل يُعلن عنه رسميًا منذ انطلاق الاحتجاجات، التي بدأت الأحد في إيران وتوسعت لاحقًا إلى مدن أخرى، بمشاركة طلاب جامعيين، فيما وصفت وسائل الإعلام الرسمية المتظاهرين في تحركات سابقة، بمثيري الشغب.

وأشار بور علي إلى أن "13 شرطيا وعنصرا من الباسيج أصيبوا بجروح جرّاء رشق الحجارة خلال التظاهرات في كوهدشت". وتقع هذه المدينة التي يناهز عدد سكانها 90 ألف نسمة على بُعد 550 كيلومترا من العاصمة طهران.

وفي سياق متصل، أفادت السلطات الإيرانية، الأربعاء، بتعرض مبنى حكومي في مدينة فسا جنوب البلاد لهجوم، في اليوم الرابع من الاحتجاجات.

ونقل موقع "ميزان" القضائي عن رئيس السلطة القضائية في فسا، حامد أوستوفار، قوله إن "البوابة الرئيسية لمبنى محافظ المدينة تضررت في هجوم نفذه عدة أفراد"، من دون تحديد ملابسات الهجوم أو ربطه مباشرة بالاحتجاجات.

وتقع فسا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة، على بُعد 780 كيلومترًا جنوب العاصمة طهران، حيث انطلقت حركة احتجاجية عفوية بين أصحاب محال تجارية قبل أن تمتد إلى بعض الجامعات.

من الاحتجاجات في طهران

وفي تصريحات رسمية، قال المدعي العام للجمهورية الإسلامية، محمد موحدي آزاد، في وقت سابق للتلفزيون الرسمي، إن "من وجهة نظر قضائية يمكن تفهّم التظاهرات السلمية دفاعًا عن سبل العيش".

لكنه شدد على أن "أي محاولة لتحويل هذه الاحتجاجات الاقتصادية إلى أداة لزعزعة الأمن، أو لتدمير الممتلكات العامة، أو لتنفيذ سيناريوهات أُعدّت في الخارج، ستُقابل حتمًا برد قانوني متناسب وحازم".

في المقابل، دعا جهاز الموساد، الأربعاء، في منشور باللغة الفارسية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، المتظاهرين الإيرانيين إلى تكثيف حراكهم الاجتماعي، مؤكدًا أنه معهم "على الأرض".

وكانت الجمهورية الإسلامية قد اتهمت إسرائيل مرارًا بتنفيذ عمليات تخريب لمنشآتها النووية واغتيال علماء وعسكريين وسياسيين داخل إيران.

وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات متفرقة اندلعت الأحد على خلفية التضخم المفرط والتدهور الاقتصادي، بدأت في أكبر أسواق الهواتف المحمولة في طهران، ثم اتسعت رقعتها لتشمل تظاهرات طلابية في عشر جامعات على الأقل.

وأفادت الوكالة بأن أربعة طلاب أوقفوا الثلاثاء قبل أن يُفرج عنهم ليلًا.

وأعلنت السلطات إغلاق المدارس والمصارف والمؤسسات العامة في معظم أنحاء البلاد، مبررة القرار بالبرد القارس وترشيد استهلاك الطاقة، فيما أعلنت جامعات في العاصمة اعتماد التعليم عن بُعد طوال الأسبوع المقبل بسبب الطقس، من دون الإشارة رسميًا إلى صلة مباشرة بين القرار والاحتجاجات.

اقتصاديًا، فقد الريال الإيراني أكثر من ثلث قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي، وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 52% في كانون الأول/ ديسمبر، وفق الإحصاءات الرسمية، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة السخط الاجتماعي. ونقلت صحيفة "اعتماد" عن أحد المتظاهرين قوله: "الجميع هنا يناضل من أجل لقمة العيش".

وتتزامن هذه الأوضاع مع قلق متزايد لدى الإيرانيين من احتمال تجدد الصراع مع إسرائيل، في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران/ يونيو الماضي.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة أن كبح التضخم سيكون أولوية قصوى لحاكم البنك المركزي الجديد عبد الناصر همّتي، الذي تسلم منصبه الأربعاء، فيما تبقى موجة الاحتجاجات الحالية أقل اتساعًا مقارنة باحتجاجات عامي 2019 و2022 التي شهدت سقوط عشرات ومئات القتلى.