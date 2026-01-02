إيران: لا يمكن تدمير صواريخنا لا بالحرب ولا بالتفاوض

وزير الدفاع الإيراني: "قوتنا الصاروخية لا يمكن تدميرها لا بالحرب ولا بالمفاوضات. ولا يمكن القضاء على قدراتنا الصاروخية بقرارات تتخذها دولة كالولايات المتحدة التي لم يمضِ على وجودها سوى بضعة قرون".

قال وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصر زاده، إنه لا يمكن تدمير قوة بلاده الصاروخية لا بالحرب ولا بالمفاوضات.

جاء ذلك في حديثه للتلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الجمعة، تعليقا على مطالبات واشنطن لطهران بإنهاء برنامجيها الصاروخي والنووي.

وذكر ناصر زاده أنه لا أحد في بلاده يؤيد التفاوض بشأن القضايا المتعلقة بالصواريخ البالستية.

وأضاف: "قوتنا الصاروخية لا يمكن تدميرها لا بالحرب ولا بالمفاوضات. ولا يمكن القضاء على قدراتنا الصاروخية بقرارات تتخذها دولة كالولايات المتحدة التي لم يمضِ على وجودها سوى بضعة قرون".

ويُعد البرنامج الصاروخي الإيراني أحد أكثر الأمور جدلا على الصعيد الدولي ضمن منظومة الأمن القومي الإيراني وإستراتيجية البلاد في فرض القوة الإقليمية.

وفي حزيران/ يونيو 2025، شنت إسرائيل بدعم أميركي حربا على إيران استمرت 12 يوما، وردّت عليها طهران بهجمات صاروخية، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.