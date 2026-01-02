ابنة كيم جونغ أون تزور ضريح جدها ووالد جدها في خطوة تعزّز مكانتها كوريثة محتملة

ظهرت كيم جو آي، ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، للمرة الأولى في زيارة رسمية إلى ضريح "قصر الشمس في كومسوسان" الذي يضم رفات جدها كيم جونغ إيل، ووالد جدها كيم إيل سونغ، بحسب ما أظهرته صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التكهنات حول مكانتها كوريثة محتملة للسلطة في كوريا الشمالية، التي تحكمها "سلالة بايكتو" منذ عام 1948. ويعتبر جبل بايكتو رمزا أسطوريا في الدعاية الرسمية، حيث يُروّج أنه مهد ولادة كيم جونغ إيل.

كيم جونغ أون هو ثالث زعيم من هذه السلالة، ويُعتقد أن ابنته، التي ظهرت علناً للمرة الأولى عام 2022 خلال إشرافه على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، تتهيأ لتكون الوريثة الرابعة.

ومنذ ذلك الحين، بدأت وسائل الإعلام الرسمية تطلق على جو آي ألقاباً لافتة مثل "الطفلة المحبوبة" و"هيانغدو"، وهو لقب يطلق عادة على كبار القادة وخلفائهم.

وفي زيارة الضريح، رافقت جو آي والدها وكبار المسؤولين، في مشهد يعزز فرضية إعدادها لدور قيادي مستقبلي، وهو ما كانت قد ألمحت إليه وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية العام الماضي.

الجدير بالذكر أن وجودها لم يُؤكد رسمياً قبل عام 2022، باستثناء تصريح لنجم كرة السلة الأميركي السابق دينيس رودمان، الذي أشار إلى لقائه بها خلال زيارته لبيونغ يانغ في 2013.