عقوبات أميركية على شركات وناقلات مرتبطة بتجارة النفط الفنزويلي

فرضت واشنطن عقوبات على شركات وناقلات تنشط في تجارة النفط الفنزويلي، وذلك مع تصاعد التوتر مؤخرا بين البلدين.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إدراج 4 شركات و4 سفن نقل تنشط في تجارة النفط الفنزويلي على قائمة العقوبات.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة قال فيه إن العقوبات تستهدف شركات عاملة في قطاع النفط الفنزويلي وناقلات مرتبطة بها.

وذكر البيان، أن "بعض هذه الناقلات هي جزء من أسطول الظل الذي تعتمد عليه فنزويلا لتسهيل أنشطة خاضعة للعقوبات وتوليد إيرادات لعمليات تزعزع الاستقرار".

وأكد أن هذه الخطوة تُظهر مجددا أن المتورطين في تجارة النفط الفنزويلي ما زالوا يواجهون مخاطر عقوبات جسيمة.

وتصاعد التوتر مؤخرا بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آب/ أغسطس الماضي أمرا تنفيذيا بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أميركا اللاتينية.

وبهذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حشد قوات قوامها 4.5 ملايين شخص في بلاده، والاستعداد لصد أي هجوم محتمل.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأميركي على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بادعاء تهريبها مخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.