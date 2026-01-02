"العدالة لغزة": مسيرة تضامنية مع فلسطين في إسطنبول

مسيرة حاشدة في إسطنبول، شارك فيها جمهور غفير من المتظاهرين دعماً لفلسطين، رفعوا خلالها لافتات تطالب بوقف المجازر في غزة، تحت شعار "العدالة لغزة".

انطلقت مسيرة جماهيرية في جسر غالاطة وسط إسطنبول، أمس الخميس، بمشاركة أكثر من 400 جمعية ومنظمة مجتمع مدني، رفضًا للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، وتحت شعار: "لن نرضخ، لن نصمت، ولن ننسى فلسطين".

المسيرة نظّمتها "منصة الإرادة الوطنية" و"تحالف الإنسانية"، برعاية "وقف الشباب التركي".

وتوافد المواطنون إلى جسر غالاطة في إسطنبول قبيل الفجر، قادمين من مساجد كبرى مثل آيا صوفيا، السلطان أحمد، الفاتح، السليمانية وأمين أونو، للمشاركة في المسيرة التضامنية مع فلسطين.

وبسبب إغلاق الطرق المؤدية للجسر، وصل المشاركون سيراً على الأقدام أو عبر القوارب، حيث رفعوا الأعلام التركية والفلسطينية، وأشعلوا الشعلات، مردّدين الهتافات.

في منتصف الجسر، رُفعت لافتة ضخمة كتب عليها "العدالة لغزة" باللغتين التركية والإنجليزية، وسط مشاركة لافتة من الأطفال رغم برودة الطقس.

وشارك في المسيرة عدد من الوزراء الأتراك، بينهم وزراء العدل والنقل والزراعة والرياضة والصناعة.

وشارك كذلك والي إسطنبول داود غل، ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيسة السياسات الاجتماعية فاطمة بتول سايان قايا، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "نشر العلم" بلال أردوغان.

وبدعم أميركي شنت إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء وتدميرا هائلا في البنية التحتية.

وبالتزامن مع إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.