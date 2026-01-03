أوكرانيا: 19 جريحا في هجوم روسي على منطقة سكنية في خاركيف

حاكم منطقة خاركيف: "19 شخصا أصيبوا بجروح ناجمة عن الانفجار وبسبب الزجاج" مضيفا أن من بينهم رضيعا يبلغ من العمر ستة أشهر.

من مكان الهجوم الروسي في خاركيف (Gettyimages)

أصيب 19 شخصا على الأقل بجروح الجمعة في ضربة روسية استهدفت مبانيَ سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية، على ما أفاد مسؤولون أوكرانيون.

وجاء الهجوم بعد يوم من اتهام روسيا كييف بقصف فندق ومقهى في خورلي في جنوب أوكرانيا المحتل ما أسفر عن مقتل 28 شخصا، وحذرت من "عواقب وخيمة". إلا أن أوكرانيا أعلنت أن الهجوم استهدف تجمعا عسكريا محظورا على المدنيين.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف عبر تطبيق "تلغرام" عقب الهجوم الروسي الجمعة، إن "19 شخصا أصيبوا بجروح ناجمة عن الانفجار وبسبب الزجاج" مضيفا أن من بينهم رضيعا يبلغ من العمر ستة أشهر.

وأظهرت صور من موقع الضربة مباني متعددة الطوابق متضررة وأكواما من الأنقاض المتفحمة، وعناصر إطفاء يكافحون الحريق.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم بأنه "شنيع"، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "التقارير الأولية تشير إلى أن صاروخين أصابا منطقة سكنية عادية".

وأضاف "مع الأسف هكذا يتعامل الروس مع الحياة والناس - هم يواصلون القتل، رغم كل الجهود التي يبذلها العالم وخصوصا الولايات المتحدة في العملية الدبلوماسية".

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية اتهام أوكرانيا لها بالوقوف وراء الهجوم، مشيرة إلى أن قواتها "لم تخطط لضربات باستخدام صواريخ أو جوا ضمن حدود مدينة خاركيف ولم تنفذ هكذا ضربات".

واتّهمت أوكرانيا بالسعي "لصرف أنظار المجتمع الدولي عن الهجوم الإرهابي الوحشي ضد المدنيين" في خورلي.

قتل عشرات آلاف الأشخاص وتعرّض شرق أوكرانيا إلى الدمار فيما أُجبر الملايين على الفرار من منازلهم منذ أطلقت روسيا غزوها لأوكرانيا في 2022.