ترامب: سندير الحكم في فنزويلا إلى حين انتقال آمن للسلطة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، إن بلاده "ستدير" فنزويلا حتى تأمين انتقال سياسي "آمن"، وذلك بعد العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي "سندير البلاد حتى نتمكن من القيام بانتقال آمن وسليم ورشيد"، مضيفا أن القوات الأميركية مستعدة لتنفيذ موجة ثانية من الضربات على فنزويلا "أكبر بكثير" إذا لزم الأمر.

وكشف أن الولايات المتحدة أغرقت كراكاس في الظلمة عبر قطع الكهرباء لتنفيذ العملية العسكرية، وقال "كان الظلام سائدا. أضواء كراكاس أطفئت إلى حد كبير بفضل خبرة معينة نتمتع بها".

وأعلن ترامب أنه سيسمح لشركات النفط الأميركية بالتوجه إلى فنزويلا لاستغلال احتياطاتها الهائلة من النفط الخام.

وذكر أنه "سنقوم بإشراك شركات النفط الأميركية الكبيرة جدا، وهي الأكبر في العالم، لإنفاق مليارات الدولارات، لإصلاح البنية التحتية المتهالكة بشدة، البنية التحتية النفطية، والبدء في جني الأموال لصالح البلاد".

ووصف ترامب، الهجوم بأنه الأكبر من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وادعى أن هدفه كان "تقديم الديكتاتور مادورو إلى العدالة".

وأضاف "كانوا يعرفون أننا قادمون، لذلك كانوا مستعدين، لكن جرى تحييدهم بسرعة كبيرة".

وأكد ترامب، عدم وقوع أي خسائر بشرية في صفوف القوات الأميركية خلال الهجوم.

وأشار إلى أنه لم تتعرض أي من المروحيات أو الطائرات الحربية الأميركية المشاركة لأي أضرار.

وزعم ترامب، أن الولايات المتحدة تسعى إلى السلام والحرية والعدالة للشعب الفنزويلي.

وأضاف "لا يمكننا السماح لشخص لا يفكر بمصلحة الشعب الفنزويلي بالسيطرة على فنزويلا، ولن نسمح بحدوث ذلك"، على حد قوله.

كما أفاد ترامب، بأن مادورو وزوجته سيليا فلوريس، متهمان من قبل المنطقة الجنوبية لولاية نيويورك بـ"الإرهاب القاتل المرتبط بالمخدرات ضد الولايات المتحدة ومواطنيها".

وأكد أن الحظر المفروض على النفط الفنزويلي سيبقى ساريًا بالكامل، وأن البحرية الأميركية ستواصل الحفاظ على مواقعها في المنطقة، وأن هذا الوضع سيستمر إلى حين تلبية مطالب واشنطن بشكل كامل.

وادعى ترامب، أن "الشراكة" بين الولايات المتحدة وفنزويلا ستجعل الأخيرة "غنية وحرة وآمنة".

وقال إن "المعاناة الطويلة للشعب الفنزويلي ستنتهي".

وذكر ترامب أن هذه العملية بمثابة تحذير هام لأولئك الذين يعرضون سيادة الولايات المتحدة وشعبها للخطر.

وأردف "يجب على جميع الشخصيات السياسية والعسكرية في فنزويلا أن تدرك أن ما حدث لمادورو قد يحدث لهم أيضا، وإذا لم يكونوا منصفين فسيحدث هذا. لقد رحل الديكتاتور والإرهابي مادورو أخيرا عن فنزويلا، والشعب حر. لقد عادوا أحرارًا"، على حد تعبيره.

بدوره، أشاد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، بنجاح العملية.

وحول مكافحة الرئيس الأميركي لتجارة المخدرات، قال هيغسيث "ترامب جاد للغاية في وقف تدفق العصابات والعنف إلى بلادنا واستعادة النفط المسروق منا واستعادة قوة الردع والنفوذ الأميركي في نصف الكرة الأرضية الغربي".

وأشار إلى أن هدف ترامب هو الولايات المتحدة الأميركية أولا.

وقال هيغسيث "أهلا بكم في عام 2026 في ظل إدارة الرئيس ترامب. الولايات المتحدة الأميركية عادت".

من جهته، أوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، بأنهم أطلقوا على العملية اسم "العزم المطلق".

ولفت كين، إلى أنه تم التدريب والتخطيط لشهور قبل العملية، وأنهم نفذوها ليلا بسبب الظروف الجوية المواتية.

وأشار إلى أنه تم استهداف طائرة أميركية واحدة خلال العملية، مستدركًا "رغم ذلك جميع الطائرات أكملت العملية دون مشاكل وعادت إلى الأراضي الأميركية".

وذكر رئيس هيئة الأركان أنه تم استخدام 150 طائرة في العملية، التي استمرت نحو ساعتين ونصف.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنهم حذروا مادورو سابقا.

وأضاف روبيو "أتيحت لمادورو فرص عديدة للنجاة من هذه النهاية، وقدمنا ​​عروضًا سخية للغاية لكنه اختار التصرف كرجل همجي وحاك المكائد، والنتيجة ما رأيناه الليلة".

وعرضت إدارة ترامب في آب/ أغسطس مكافأة قدرها 50 مليون دولار لقاء أي معلومات تقود إلى إلقاء القبض على مادورو الذي تتهمه بتزعم منظمة لتهريب المخدرات تدعى "كارتل الشمس".

وأعلن نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو أن فنزويلا تشهد "فجرا جديدا".

ولا تعترف الحكومة الأميركية، على غرار العديد من الدول الأوروبية، بشرعية الرئيس الفنزويلي.

وأفاد ترامب في كانون الأول/ديسمبر بأنه "سيكون من الحكمة" بأن يتنحى مادورو، مشيرا إلى أن أيام الزعيم الفنزويلي باتت "معدودة".

ويأتي إعلان ترامب عن إلقاء القبض على مادورو بعد يومين على عرض الأخير التعاون مع واشنطن في مجالي تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية.