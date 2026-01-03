مقتل عنصر أمن طعنا وبالرصاص في إيران

أفادت وكالة مهر، نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري الإسلامي، بأن "علي عزيزي، أحد عناصر قوات الباسيج، استشهد بعد تعرضه للطعن وإطلاق نار في مدينة هرسين خلال تجمّع لمثيري شغب مسلحين" الجمعة.

قُتل عنصر أمن "طعنا وبالرصاص" في غرب إيران، على ما أفادت وكالة أنباء مهر السبت، في اليوم السابع من الاحتجاجات التي اندلعت بداية بسبب غلاء المعيشة واتّسعت لاحقا لتشمل مطالب سياسية.

وشملت الاحتجاجات في إيران بدرجات متفاوتة ما لا يقل عن 25 مدينة مختلفة، معظمها متوسطة الحجم وتقع في غرب البلاد وجنوب غربها، حيث أُبلغ عن مواجهات، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى البيانات الرسمية ووسائل الإعلام.

وشهدت إيران هذا الأسبوع احتجاجات بدأت في طهران وامتدت إلى مدن أخرى، قُتل خلالها ستة أشخاص على الأقل في صدامات مع قوات الأمن.

وقللت وسائل الإعلام الرسمية إلى حد كبير من حجم الاحتجاجات، لكن مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير منها يصعب التحقق من صحته، أو حتى جرى التلاعب به.

في ما يأتي ما نعرفه ورأي محللين في ما يحدث.

ما الذي يجري؟

بدأت الاحتجاجات الأحد في طهران، حيث أضرب بعض أصحاب المتاجر بسبب ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي.

وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة جراء سنوات من العقوبات الدولية القاسية المفروضة على خلفية برنامج طهران النووي، مع تضخم جامح وانهيار للعملة المحلية.

حتى الثلاثاء، شهدت البلاد احتجاجات طلابية شملت جامعات بالعاصمة طهران ومدينتي أصفهان ويزد وسط البلاد. وانضم إليها بعض التجار في بازار العاصمة.

وامتدت التظاهرات إلى 20 منطقة، معظمها في غرب البلاد، وفق إحصاء استنادا إلى تقارير إعلامية إيرانية رسمية ومحلية.

في مدينة فسا في جنوب إيران، احتج عشرات الأشخاص خارج مبنى حكومي، ورموه بمقذوفات وسعوا إلى اقتحام بوابته، وفق مقاطع فيديو نُشرت الأربعاء.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، بناء على مقاطع فيديو وتقارير قالت إنها موثقة، بأن الشعارات التي تُسمع في الاحتجاجات باتت تشمل "الموت للديكتاتور" و"مرأة، حياة، حرية".

وقد استخدمت الهتافات نفسها في التظاهرات الجماهيرية التي أعقبت وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022 أثناء احتجازها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة.

لكن السلطات قمعت احتجاجات 2022-2023، مستخدمة الاعتقالات الجماعية والإعدامات، وفق نشطاء حقوقيين.