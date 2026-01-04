إردوغان يعرض على بن سلمان التوسّط لتسهيل الحوار في اليمن

أبلغ إردوغان بن سلمان خلال المكالمة الهاتفية، أن تركيا "مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية إلى التقريب بين الأطراف"، وفقا للرئاسة التركية.

عرض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التوسط لتسهيل الحوار بين الأطراف في اليمن، في ظل التوتر بين القوات المدعومة من الرياض، والانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات، بحسب ما أفادت أنقرة، الأحد.

ودعمت كل من الرياض وأبوظبي منذ سنوات طرفا من أطراف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. لكن تحرّك المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على محافظة حضرموت أخيرا أثار حفيظة السعودية، وعمّق الخلاف بين البلدين.

وقال إردوغان إن أنقرة تراقب عن كثب التطورات في كل من اليمن والصومال، مضيفا أن الحفاظ على وحدة أراضي البلدين، أمر حيوي للاستقرار الإقليمي.

وأتت المكالمة الهاتفية غداة دعوة وزارة الخارجية السعودية "كافة المكونات الجنوبية" في اليمن إلى "حوار" في الرياض، "لإيجاد تصوّر شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية، وبما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن الجمعة دخول مرحلة انتقالية مدتها عامان، تمهّد لاستقلال جنوب اليمن.