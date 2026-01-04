اجتماعات دمشق مع "قسد" بلا نتائج ملموسة بشأن اتفاق 10 آذار

لم تُفضِ اللقاءات التي عُقدت في دمشق بين الحكومة السورية وقيادات "قسد"، بحضور مظلوم عبدي، إلى تقدّم عملي في تنفيذ اتفاق 10 آذار، وسط استمرار الخلافات بشأن آليات الدمج العسكري والمدني والاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة.

لم تُسفر الاجتماعات التي عُقدت اليوم في العاصمة السورية دمشق بين مسؤولين حكوميين وقيادات من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، بحضور قائدها العام مظلوم عبدي، عن نتائج ملموسة من شأنها تسريع تنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس على أرض الواقع، وفق ما أفاد مصدر حكومي مطّلع.

وبحسب ما نقلته "الإخبارية السورية" عن المصدر ذاته، فإن اللقاءات جاءت في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الموقّع بين الطرفين في آذار/ مارس الماضي، إلا أنها انتهت دون تحقيق اختراق عملي، مع الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى في وقت لاحق لاستكمال النقاشات.

وكانت "قوات سورية الديمقراطية" قد أعلنت، في وقت سابق، أن قيادات من صفوفها تلتقي في دمشق بمسؤولين حكوميين، ضمن مباحثات تتعلق بملف الاندماج العسكري. وذكرت "قسد"، في بيان، أن الوفد المشارك يضم عبدي، وعضوة القيادة العامة سوزدار حاجي، وعضو القيادة العامة علي حسن، إلى جانب أعضاء آخرين من القيادة.

وفي الشهر الماضي، أبلغ مسؤول كردي وكالة "فرانس برس" أن "قسد" تسلّمت مقترحًا مكتوبًا من دمشق، ينصّ على دمج قواتها في صفوف الجيش السوري، على أن يتم تقسيمها إلى ثلاث فرق وعدد من الألوية، من بينها لواء خاص بالمرأة، تنتشر في مناطق سيطرتها شمال شرقي سورية، وتتولى إدارتها قيادات من داخل هذه القوات.

وبعد أيام من ذلك، أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في 22 كانون الأول/ ديسمبر، أن دمشق تسلّمت ردًا رسميًا من القوات الكردية على المقترح الذي صاغته وزارة الدفاع السورية بشأن آليات الدمج.

وخلال الفترة الماضية، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن مسؤولية تعثّر تنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس، إذ اتهمت دمشق "قسد" بالتباطؤ في تطبيق بنود الاتفاق وإفشال الجهود المبذولة، وسط اشتباكات محدودة وقعت في عدد من المناطق، كان آخرها في مدينة حلب شمالي البلاد، وأسفرت عن سقوط قتلى.

وفي سياق متصل، حضّ وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته إلى دمشق قبل نحو أسبوعين، القوات الكردية على "ألا تعود لتشكّل عائقًا أمام وحدة الأراضي السورية واستقرارها"، في إشارة إلى ملف الاندماج وترتيبات ما بعد الاتفاق.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقع اتفاق 10 آذار/ مارس مع عبدي ويتضمن الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية، على أن يُستكمل تنفيذه بحلول نهاية عام 2025.