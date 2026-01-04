باختطاف مادورو: ترامب يحيي "عقيدة مونرو"... هل تتبع روسيا والصين نهجًا مماثلًا؟

ربط الرئيس الأميركي اعتقال مادورو بإحياء عقيدة مونرو وتكريس الهيمنة الأميركية في أميركا اللاتينية، في خطوة أثارت تحذيرات دولية من "سابقة خطيرة" قد تشجّع الصين وروسيا على توسيع نفوذهما الإقليمي.

تذرّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس السبت، قرار بلاده تنفيذ عملية عسكرية لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بضرورة استعادة الولايات المتحدة نفوذها الكامل على قارة أميركا، ومنع أي قوة دولية أخرى من منافستها في ما وصفه بـ"النصف الغربي من الكرة الأرضية".

وقال ترامب إن العملية الليلية التي نفذتها القوات الأميركية في العاصمة الفنزويلية كراكاس تندرج في إطار إحياء ما يُعرف بـ"عقيدة مونرو"، وهو مبدأ تاريخي في السياسة الأميركية يقوم على اعتبار أميركا اللاتينية مجال نفوذ حصريًا للولايات المتحدة، ومحظورًا على القوى الأجنبية.

وفي مؤتمر صحافي، وصف ترامب العملية بالقول: "أصبحنا الآن نسمّيها عقيدة ‘دونرو‘"، في إشارة لغوية تجمع بين اسمه الأول "دون" والجزء الأخير من اسم الرئيس الأميركي الأسبق، جيمس مونرو، مضيفًا: "عقيدة مونرو مهمة جدًا، لكننا تجاوزناها إلى حدّ بعيد".

وتابع ترامب: "في إطار إستراتيجيتنا الجديدة للأمن القومي، لن تُمسّ بعد الآن السيطرة الأميركية في النصف الغربي من الكرة الأرضية"، في إشارة إلى الوثيقة التي نشرتها إدارته قبل نحو شهر، والتي أعادت رسم أولويات الأمن القومي الأميركي وفق مقاربة قومية الطابع.

ووفق الوثيقة، التي وُصفت بأنها بمثابة "ملحق ترامب" لعقيدة مونرو، فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى الوصول إلى موارد ومواقع إستراتيجية في أميركا اللاتينية، بهدف ضمان أن تكون دول المنطقة "مستقرة ومحكومة جيدًا بما يكفي لمنع الهجرة الجماعية إلى الولايات المتحدة وردعها".

كما نصّت الإستراتيجية على أن واشنطن "لن تقبل بتموضع قوات أو قدرات تابعة لمنافسين من خارج النصف الغربي من الكرة الأرضية تشكّل تهديدًا، أو بسيطرتهم على أصول استراتيجية في المنطقة"، في إشارة واضحة إلى الصين، التي تُعد المشتري الرئيسي للنفط الفنزويلي.

ويرى محللون أن هذا النهج الأميركي قد يفتح الباب أمام سلوكيات مشابهة من قِبل خصوم الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الصين وروسيا، لا سيما في ملفات حساسة مثل تايوان وأوكرانيا.

وقبل أيام قليلة من تنفيذ العملية ضد مادورو، والتي كان مقرّرًا لها أصلًا نهاية عام 2025، أجرت الصين مناورات عسكرية واسعة حاكت فرض حصار على تايوان وتنفيذ هجمات على أهداف بحرية، في خطوة ربطها مراقبون بالسياق الدولي المتوتر.

"سابقة خطيرة"

وقد تشكّل العملية الأميركية في فنزويلا أيضًا رسالة مقلقة لحلفاء واشنطن، في ظل تصريحات سابقة لترامب ألمح فيها إلى رغبته بالاستحواذ على موارد إستراتيجية، أبرزها مجاهرته بالسعي لضم إقليم غرينلاند التابع للدنمارك.

وفي هذا السياق، قالت مديرة مركز الأبحاث والتحليل العسكري "ديفنس برايورتيز" (Defense Priorities)، جنيفر كافانا، إن "الولايات المتحدة لن تجد صعوبة كبيرة في إرسال بضع مئات أو حتى آلاف الجنود إلى غرينلاند".

وأضافت "لا أرى من يمكنه الاعتراض فعليًا على ذلك".

ولفتت كافانا إلى أن العملية في فنزويلا "تطرح سؤالًا جوهريًا: إذا كان بإمكان الولايات المتحدة أن تعلن عدم شرعية مسؤول ما، ثم تطيح به وتتحكم بمصير بلاده، فما الذي يمنع دولًا أخرى من القيام بالأمر نفسه؟".

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من العملية الأميركية، واصفًا إياها بأنها تشكّل "سابقة خطيرة" في العلاقات الدولية.

ويرى مراقبون أن هذا التوجّه الأميركي قد يشجّع روسيا والصين على توسيع نفوذهما الإقليمي، لا سيما في ظل ما يُنظر إليه كتراجع واشنطن، في عهد ترامب، عن لهجتها الصارمة تجاه بكين وموسكو.

وتُعيد الإستراتيجية الأميركية الجديدة للأمن القومي تركيز الاهتمام على المحيط الإقليمي القريب للولايات المتحدة، مع اعتماد نبرة أقل تصعيدًا تجاه الصين وروسيا، ما دفع بعض منتقديها إلى الاستنتاج بأن واشنطن تقرّ ضمنيًا لهاتين القوتين بهوامش نفوذ أوسع في محيطهما المباشر.

وفي هذا الإطار، قال الباحث في مركز "أتلانتيك كاونسل" (Atlantic Council)، ألكسندر غراي، الذي شغل سابقًا منصبًا في مجلس الأمن القومي خلال الولاية الأولى لترامب، إن العملية في فنزويلا "تنذر، في الحد الأدنى، بانتهاج سياسة أميركية أكثر تشددًا في أميركا اللاتينية".

وأضاف: "من الواضح جدًا أنه لن يكون هناك تساهل بعد اليوم مع مستويات النفوذ المحدودة التي مارستها الصين أو روسيا أو إيران في المنطقة خلال العقدين الماضيين".